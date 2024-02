Jorge Álvarez Máynez se registra como candidato a la Presidencia por MC para las elecciones 2024

¡Al último! Este jueves 22 de febrero, día límite para registrar las candidaturas a la presidencia frente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Álvarez Máynez realizó su trámite, siendo el último en realizarlo. Pues la primera en registrarse como candidata presidencial fue Claudia Sheinbaum y posteriormente Xóchitl Gálvez.

¿Quién es Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano?

Jorge Álvarez Máynez era el coordinador del partido naranja en la Cámara de Diputados desde 2021 y hasta 2010 fue de la mano con Partido de la Revolución Democrática (PRD), posteriormente se unió a Nueva Alianza y actualmente a Movimiento Ciudadano.

¿Por qué se bajó Patricia Mercado de la campaña de Álvarez Máynez?

A tan solo dos días de que Álvarez Máynez se registrara como candidato frente al INE, Patricia Mercado, quien fuera la vocera de la campaña presidencial del militante del MC, se salió del proyecto a causa de “decisiones ajenas”. A través de su cuenta de Twitter, publicó un comunicado.

En este dijo que a partir de este día dejaba de ser vocera de la campaña, ya que “hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”. Lo que da a entender que el partido naranja tiene una ideología que no puede defender por completo.

🚨 Jorge Álvarez Máynez se registra ante el @INEMexico como candidato presidencial de MC



Era el último que faltaba. El martes se registró Xóchitl Gálvez y el domingo lo hizo Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/bFmIGpZV4l — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 22, 2024

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia para las elecciones 2024 en México?

Estas son las tres opciones por la silla presidencial:



Guadalupe Taddei entregó registro como abanderado de MC

Y como apuntaban los pronósticos, Máynez fue recibido entre militantes de MC, quienes no dudaron en externarle buenos deseos mientras recibía la constancia de registro como abanderado de Movimiento Ciudadano para luchar por la presidencia de México el 2 de junio.

“En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos. (...) Se gana y se pierde poniendo el ejemplo, haciendo lo que se debe hacer, y nosotros les vamos a ganar la contienda presidencial”, externó.