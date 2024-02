Patricia Mercado deja la vocería de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez, ¿qué se sabe?

Este martes 20 de febrero, Patricia Mercado dio la noticia de su salida de la campaña presidencial del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, que incluía la coordinación del programa de gobierno “Una nueva visión de país”, además de ser vocera de la campaña; esto es lo que se conoce.

A través de redes sociales, la senadora del partido naranja dijo que concluyó con su responsabilidad en la campaña presidencial del candidato, además de que este “cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la plataforma electoral y el programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años”.

He concluido mi responsabilidad en la Coordinación del programa de gobierno “Una nueva visión de país” en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano.



El candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la… — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) February 20, 2024

¿Por qué salió Patricia Mercado del equipo de Jorge Álvarez Máynez?

Aunado a ello, dijo que a partir de este día también dejaba de ser vocera de la campaña, ya que “hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”. Lo que da a entender que Movimiento Ciudadano tiene una ideología que no puede defender por completo.

Las especulaciones de que las cosas al interior del partido naranja no están bien no se dejaron esperar, pues en redes sociales diversos usuarios afirmaron esto; sin embargo, el propio aspirante por la silla presidencial dejó en claro que la senadora salió de su equipo por la puerta grande.

“Lo único que tengo por @Pat_MercadoC es gratitud. Es una política íntegra, sensata y ejemplar. Lo nuevo también debe de ser tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas. Precisamente por ser como es, decidí caminar a su lado y con su ejemplo”, dijo Álvarez Máynez a través de un tuit.

Lo único que tengo por @Pat_MercadoC es gratitud. Es una política íntegra, sensata y ejemplar.



Lo nuevo también debe de ser tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas.



Precisamente por ser como es, decidí caminar a su lado y con su ejemplo. pic.twitter.com/5YbXT6KQ4I — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 20, 2024

Ante las palabras del candidato, Patricia Mercado contestó con un simple “Muchas gracias por tus consideraciones, Jorge”. Cabe destacar que el aspirante se registrará el día límite, es decir, el jueves 22 de febrero, aunque no especificó la razón de esta decisión, dijo que está emocionado de que inicien las campañas de “las nuevas ideas y de las mejores propuestas”.

Con ello, se sumará a la lista de candidatos a la presidencia junto a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.