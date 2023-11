Libia Dennise anuncia registro como precandidata a la gubernatura de Guanajuato

La cuenta regresiva rumbo a laselecciones 2024 ya comenzó y en las primeras horas del martes 7 de noviembre, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que el próximo sábado acudirá al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) para realizar su registro como precandidata a la gubernatura de Guanajuato.

El anuncio se da luego de que durante los primeros días de octubre dejó entrever que dejaría su cargo como secretaria de Desarrollo Social y Humano para poder aspirar a participar en las elecciones 2024 del 2 de junio.

¿Cuándo se registrará Libia Muñoz como precandidata a la gubernatura de Guanajuato?

De acuerdo con la imagen que compartió ante los militantes del PAN, Libia Muñoz acudirá a las instalaciones del PAN Estatal el próximo sábado 11 de noviembre a las 10:30 horas, aunque aún no confirma su renuncia se espera que en las siguientes horas lo haga, de no ser así no podría participar.

El registro abrirá a partir del jueves 9 de noviembre y cerrará el sábado 11, así lo dijo el presidente estatal del PAN, Eduardo López Mares, quien abrió las puertas a las mujeres que quieran participar por la gubernatura de Guanajuato.

Nos vemos el 11 de noviembre @LibiaDennise pic.twitter.com/wSLTcx8F1o — Christian Enríquez (@chrisenriquezh) November 7, 2023

¿ Qué se elegirá en el proceso electoral de Guanajuato?

El domingo 2 de junio de 2024 no sólo se elegirá al nuevo presidente de México, también están en juego distintas gubernaturas, en el caso de Guanajuato Diego Sinhúe se despide del cargo tras seis años; sin embargo, también se renovarán otros puestos como:



Gubernatura del Estado.

36 diputados estatales: 22 diputados electos por mayoría relativa y 14 designados plurinominales para integrar la LXVI Legislatura.

46 ayuntamientos.

¿Cuáles son los requisitos para ser gobernador?

Aspirar a gobernador requiere una amplia trayectoria y ganarte la confianza de las personas, por esto te contamos los puntos indispensables con los que tienes que cumplir antes de aspirar al puesto: