Inicia la primera votación anticipada en los reclusorios de CDMX y Edomex para las Elecciones 2024

Este lunes 6 de mayo, las personas que se encuentran recluidas en prisión preventiva, pudieron ejercer su derecho a votar en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX). Se trata de una jornada anticipada de estas Elecciones 2024 en México.

Para emitir su voto visten ropa color beige como lo tienen que hacer los presos y pasaron a las casillas que fueron instaladas en el auditorio. En total, 171 personas emitieron su voto; sin embargo, este miércoles 8 de mayo, otros 354 lo harán.

Únicamente pueden votar los reos que aún no tengan sentencia en CDMX

En las cárceles de la capital hay aproximadamente 18 mil reos condenados que no pueden votar, pero alrededor de 6 mil sí pueden porque no han recibido sentencia, es decir, que aún se encuentra en proceso; sin embargo, a la mayoría no le interesó, menos de la tercera parte va a participar.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, serán mil 862 los que emitirán su voto. Para ello, esta primera tanda tomó su asiento para elegir con libertad y en secreto a sus candidatos, en lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) calificó como un evento histórico.

Es la primera vez en México que los internos de reclusorios podrán votar

Por primera vez en México, los internos van a poder ejercer su derecho a votar. En la ciudad de México solo 134 son mujeres, distribuidas en los siete centros penitenciarios.

“En el ámbito local podrán hacer la votación tanto para jefatura de gobierno, diputación local y alcaldía, ¿cómo es el criterio? porque ya el criterio porque así ya lo ha dicho el tribunal es que su domicilio de las personas en prisión preventiva es el lugar donde está el centro de reclusión. En el caso del ámbito federal solamente podrán votar por presidencia de la República.”, comentó María Luisa Flores, Consejera Presidenta del Consejo local del INE.

Las votaciones anticipadas se llevan a cabo en los siete centros penitenciarios de la CDMX y al momento no se ha reportado algún incidente como el robo de urnas.

Penales en el Edomex también comenzaron votaciones anticipadas

De igual forma, en el penal de Tenancingo, en el Estado de México, 29 personas privadas de la libertad votaron. En dicha entidad, las elecciones anticipadas se realizarán del 6 al 13 de mayo en 20 penales; incluyendo por primera vez al penal de máxima seguridad “el altiplano” donde se realizará del 6 al 20 de mayo.

Se espera un total de aproximadamente 5 mil 067 votos de personas en prisión preventiva. Además de la elección presidencial, se puede votar por otros cargos como integrantes de ayuntamientos, diputados locales, diputados federales y senadurías.