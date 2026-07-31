¿Quiénes competirán en 2027? INE crea comisión para revisar la integridad de las candidaturas

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un nuevo órgano que tendrá como objetivo revisar información relacionada con las personas que busquen competir en los próximos procesos electorales.

La comisión estará encabezada por el consejero Arturo Chávez, quien fue designado como presidente de este grupo de trabajo. La decisión generó cuestionamientos al interior del Consejo General del INE, debido a que la consejera Carla Humphrey señaló que la designación de la presidencia no fue sometida a votación.

Además de Chávez, la comisión estará integrada por las consejeras y consejeros Norma De La Cruz y Uuc-Kib Espadas. Ambos han sido señalados por algunos sectores políticos por su cercanía con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aunque el instituto destacó que la creación de este mecanismo busca fortalecer la confianza en los procesos electorales.

Comisión del INE no podrá impedir por completo infiltración del crimen: Martín Faz

Durante la discusión del acuerdo, el consejero Martín Faz puso sobre la mesa uno de los principales retos que enfrentará esta nueva comisión: la posible intervención del crimen organizado en las campañas electorales.

Faz aclaró que este órgano no tendrá la capacidad de garantizar que ningún candidato vinculado con grupos criminales llegue a participar en una elección, pues existen límites en las herramientas y atribuciones del instituto.

La advertencia abre uno de los debates más complejos rumbo al proceso electoral 2026-2027: cómo fortalecer los filtros de integridad sin rebasar las facultades legales del INE.

Por su parte, la consejera presidenta Guadalupe Taddei aseguró que las funciones de esta comisión serán relevantes para el Sistema Electoral Mexicano, especialmente por el manejo y análisis de la información que el instituto recibirá durante los próximos meses.

#BoletínINE 📄 | Fortalece INE acuerdos para la organización y certeza del proceso electoral 2026-2027.



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INE prepara proceso electoral 2026-2027 con más de 500 actividades

La aprobación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas ocurrió durante una sesión en la que el Consejo General también avaló distintos instrumentos de planeación para el proceso electoral federal 2026-2027.

El INE aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal, documento que contempla actividades como la actualización de la Lista Nominal de Electores, la insaculación de ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla, los periodos de precampañas y campañas, así como la jornada electoral y los cómputos distritales.

De acuerdo con el instituto, el calendario incluye más de 500 actividades destinadas a organizar y dar seguimiento al desarrollo del proceso electoral.

El consejero Jorge Montaño explicó que los calendarios de coordinación permitirán establecer responsabilidades y tiempos de ejecución entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), debido a que en 2027 coincidirán procesos federales y locales.

INE aprueba lineamientos para cobertura de campañas e incluye uso de inteligencia artificial

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó por unanimidad los lineamientos generales dirigidos a los noticiarios para la cobertura informativa de las precampañas y campañas electorales.

La consejera Norma De La Cruz señaló que estos criterios buscan promover una cobertura plural, equilibrada y respetuosa de los derechos humanos.

Entre las novedades respecto a procesos anteriores, destacó la incorporación de recomendaciones relacionadas con la observación del uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del entorno electoral.

