Congresista estadounidense Carlos Giménez acusa a Morena de persecución y censura

Las presiones internacionales contra el rumbo político de México sumaron un nuevo capítulo desde el Capitolio en Washington. El congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez acusó abiertamente a las autoridades mexicanas de intentar censurar, perseguir e intimidar a voces opositoras que critican la gestión del gobierno federal. El legislador norteamericano utilizó sus canales oficiales para advertir que las maniobras de control y hostigamiento traspasan las fronteras y atentan contra los contrapesos democráticos.

¿Qué dijo el congresista Carlos Giménez sobre el gobierno mexicano?

A través de un contundente mensaje en redes sociales, Giménez enfatizó que en Estados Unidos prevalece el respeto irrestricto a la libertad de expresión, contrastándolo con el clima de represión que atribuye a la administración en México. El republicano fue más allá al calificar al partido gobernante como un "narcopartido", asegurando que en Washington existen pruebas y expedientes para sostener sus señalamientos sobre la complacencia institucional frente al crimen organizado.

🚨Puede ser que @Claudiashein intente silenciar, censurar y perseguir a quienes se atrevan a decir la verdad en #Mexico .



Pero acá en USA tenemos libertad de expresión: @PartidoMorenaMx si es un narcopartido y la evidencia empírica es aplastante. pic.twitter.com/x0UaBYcbi8 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 30, 2026

"En Estados Unidos existe la libertad de expresión y no permitiremos que intenten censurar ni perseguir a la oposición. El partido gobernante en México actúa como un narcopartido y hay elementos claros que respaldan esa acusación", aseveró el legislador norteamericano.

Las declaraciones de Giménez reflejan el claro endurecimiento de la postura dentro del Congreso estadounidense frente a los recientes intentos de regulación de medios y el acoso a periodistas y legisladores críticos en México. La postura del congresista se alinea con la creciente preocupación de agencias internacionales y sectores políticos en Washington, los cuales señalan con severidad que la erosión institucional y la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder público representan una amenaza directa para la seguridad de ambos países.