Congresista estadounidense Carlos Giménez acusa a Morena de persecución y censura
El congresista Carlos Giménez arremete contra Morena por perseguir a la oposición. Además dio un contundente señalamiento sobre sus vínculos con el narcotráfico.
Las presiones internacionales contra el rumbo político de México sumaron un nuevo capítulo desde el Capitolio en Washington. El congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez acusó abiertamente a las autoridades mexicanas de intentar censurar, perseguir e intimidar a voces opositoras que critican la gestión del gobierno federal. El legislador norteamericano utilizó sus canales oficiales para advertir que las maniobras de control y hostigamiento traspasan las fronteras y atentan contra los contrapesos democráticos.
¿Qué dijo el congresista Carlos Giménez sobre el gobierno mexicano?
A través de un contundente mensaje en redes sociales, Giménez enfatizó que en Estados Unidos prevalece el respeto irrestricto a la libertad de expresión, contrastándolo con el clima de represión que atribuye a la administración en México. El republicano fue más allá al calificar al partido gobernante como un "narcopartido", asegurando que en Washington existen pruebas y expedientes para sostener sus señalamientos sobre la complacencia institucional frente al crimen organizado.
🚨Puede ser que @Claudiashein intente silenciar, censurar y perseguir a quienes se atrevan a decir la verdad en #Mexico .— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 30, 2026
Pero acá en USA tenemos libertad de expresión: @PartidoMorenaMx si es un narcopartido y la evidencia empírica es aplastante. pic.twitter.com/x0UaBYcbi8
"En Estados Unidos existe la libertad de expresión y no permitiremos que intenten censurar ni perseguir a la oposición. El partido gobernante en México actúa como un narcopartido y hay elementos claros que respaldan esa acusación", aseveró el legislador norteamericano.
Las declaraciones de Giménez reflejan el claro endurecimiento de la postura dentro del Congreso estadounidense frente a los recientes intentos de regulación de medios y el acoso a periodistas y legisladores críticos en México. La postura del congresista se alinea con la creciente preocupación de agencias internacionales y sectores políticos en Washington, los cuales señalan con severidad que la erosión institucional y la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder público representan una amenaza directa para la seguridad de ambos países.