INE alista el arranque del año electoral para renovar 17 gubernaturas, ¿cuál es la fecha?

El árbitro electoral comenzó el despliegue de su maquinaria institucional de cara a la contienda intermedia. El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció formalmente que en septiembre dará inicio el año electoral, marcando el arranque oficial de los preparativos para los comicios de junio de 2027.

¿Cuándo comienza el año electoral rumbo a elecciones intermedias de 2027?

Será el próximo 10 de septiembre cuando se dé el banderazo de salida para el año electoral rumbo a las elecciones intermedias donde se renovará la totalidad de los 500 escaños de la Cámara de Diputados en San Lázaro, además de celebrarse comicios locales para elegir a los titulares de 17 gubernaturas, así como la renovación de cientos de alcaldías y congresos estatales.

#ÚLTIMAHORA | Anuncia #INE que el próximo 10 de septiembre iniciará el año electoral que permitirá en junio de 2027 la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas. pic.twitter.com/RLhUIWa96Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 30, 2026

¿Qué se elegirá en las elecciones de junio de 2027 en México?

Más allá de los 17 estados que cambian de mandatario local, la jornada de 2027 obligará a todo el territorio nacional a acudir a las casillas para reconfigurar el Poder Legislativo de la Unión.

En este rubro, se elegirán las 500 diputaciones federales de la Cámara de Diputados (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) en San Lázaro, un movimiento que definirá el nivel de gobernabilidad y la aprobación de presupuestos para la segunda mitad del sexenio.

En el norte del país, el estado de Nuevo León vivirá un proceso intenso donde, además del Poder Ejecutivo, los ciudadanos votarán por una nueva legislatura local y las alcaldías clave de la Zona Metropolitana de Monterrey. De igual manera, en Baja California se votarán alcaldes, síndicos y regidores para sus municipios junto con los escaños de su Congreso local, mientras que en Baja California Sur la jornada abarcará las presidencias municipales y la totalidad de sus diputados locales.

En la región del Pacífico y el occidente, estados como Sinaloa, Sonora, Nayarit y Colima renovarán de manera simultánea sus gubernaturas, ayuntamientos y cabildos, abriendo la competencia para sustituir a los legisladores de sus respectivos congresos locales. Un escenario idéntico de renovación total aguarda en Michoacán y Guerrero, entidades donde las boletas incluirán la elección de presidentes municipales en cada demarcación, además de las curules estatales y el relevo en el poder ejecutivo local.

Hacia el centro y el Bajío mexicano, las urnas se abrirán en Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Los ciudadanos de estas entidades federativas participarán activamente en la elección de gobernadores, nuevos alcaldes y la distribución de regidurías, además de votar de forma directa por los diputados que conformarán sus próximas legislaturas del estado. En Tlaxcala, la jornada añadirá un componente extra de participación comunitaria, pues además de gubernatura, alcaldes y diputados locales, los electores decidirán las titularidades de las presidencias de comunidad.

Finalmente, la península del sureste mexicano concentrará una parte importante de la atención con los comicios en Campeche y Quintana Roo.