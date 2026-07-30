“Nos quieren callar": PRI contra el INE tras ordenar borrar mensajes de “Alito” Moreno

La confrontación entre el PRI y el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló un nuevo peldaño. Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó retirar publicaciones en las que el senador y dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, utilizaba expresiones como "narcopartido" para referirse a Morena, la dirigencia priista respondió con nuevas acusaciones contra el órgano electoral.

Lejos de dar por cerrado el episodio, el PRI sostuvo que la determinación representa un acto de censura y anunció que llevará el caso a otras instancias. El diputado Emilio Suárez informó que presentará una queja ante la Contraloría Interna del INE al considerar que existió una actuación parcial en favor del partido gobernante.

PRI asegura que el INE vulneró la libertad de expresión

Durante un posicionamiento público, Emilio Suárez cuestionó que el árbitro electoral haya ordenado retirar las publicaciones y afirmó que la libertad de expresión no está diseñada únicamente para proteger discursos aceptados o cómodos.

El legislador sostuvo que ese derecho también ampara expresiones que generan incomodidad o confrontación política, especialmente cuando provienen de un senador de la República, quien cuenta con inmunidad parlamentaria.

En ese contexto, calificó como especialmente grave que la resolución proviniera del propio INE, institución que, dijo, fue creada para garantizar el pluralismo y la competencia política, no para favorecer al oficialismo.

Además, aseguró que el caso ya ha despertado atención fuera del país y afirmó que esta decisión ha sido observada y cuestionada en el ámbito internacional.

#BoletínINE 📄| Aprueba Comisión de Transparencia resolución sobre recurso de revisión en materia de acceso a la información dirigido a Morena.



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Emilio Suárez acusa intento por frenar las críticas contra Morena

En su intervención, el diputado priista aseguró que la resolución busca impedir que la oposición continúe señalando distintos temas relacionados con Morena y con integrantes de ese movimiento político.

Entre los asuntos que mencionó se encuentran las investigaciones y señalamientos públicos sobre casos como el llamado "huachicol fiscal", referencias a Hernán Bermúdez Requena, Sergio Carmona, así como denuncias relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.

También afirmó que el PRI continuará denunciando lo que calificó como un "narcogobierno" en entidades como Sinaloa y sostuvo que su partido no dejará de exigir explicaciones sobre distintos casos que, dijo, permanecen bajo investigación o forman parte del debate público.

Alito Moreno anuncia impugnación contra la decisión del INE

Por su parte, Alejandro Moreno rechazó la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias y sostuvo que se trata de una medida que limita la crítica política y beneficia a Morena.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI aseguró que su partido impugnará la determinación y continuará denunciando lo que considera el deterioro de la seguridad y la situación política del país.

En su mensaje, afirmó que ninguna resolución administrativa puede eliminar los señalamientos públicos o investigaciones que, según dijo, involucran a integrantes del movimiento oficialista.

Las frases que ordenó bajar el INE a "Alito" Moreno

La decisión del INE se originó después de analizar diversas publicaciones realizadas desde las cuentas oficiales de Alejandro Moreno y del PRI.

La Comisión de Quejas consideró que expresiones como "narcopartido", "narcogobierno", "narcopolíticos" o "Cártel de Morena" podrían implicar la atribución de hechos delictivos sin sustento acreditado, por lo que ordenó, como medida cautelar, retirar cinco publicaciones mientras se resuelve el fondo del procedimiento.