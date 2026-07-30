“Juntos llegamos más lejos”: Ronald Johnson llama a fortalecer la relación México-EU en medio de tensiones por seguridad

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcada por debates migratorios, seguridad y comercio; sin embargo, el embajador estadounidense Ronald Johnson aseguró que la cooperación entre ambas naciones sigue siendo clave para enfrentar los desafíos comunes.

Durante la celebración por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, realizada en la nueva sede de la Embajada estadounidense en México, el diplomático destacó que ambos países tienen la capacidad de avanzar por separado, pero que los resultados son mayores cuando existe coordinación.

“Nuestros países tienen lo necesario para que les vaya bien por separado, pero cuando lo hacemos juntos logramos más, llegamos más lejos y juntos prosperamos”, afirmó Johnson durante su mensaje.

Embajador de EU resalta avances en seguridad y migración con México

El representante del gobierno de Donald Trump señaló que actualmente la relación bilateral vive una etapa en la que, bajo el liderazgo del mandatario estadounidense y de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han alcanzado acuerdos y resultados en temas prioritarios.

Johnson aseguró que la colaboración entre ambos gobiernos ha permitido avances en materia migratoria y de seguridad. Entre los puntos que destacó se encuentran una reducción de 35% en el flujo migratorio, el decomiso de 50 mil armas de fuego y la entrega y recepción de personas requeridas por la justicia de ambos países.

El embajador sostuvo que las agencias de seguridad continúan trabajando de manera coordinada para combatir a organizaciones criminales transnacionales.

“Nuestras agencias de seguridad continúan trabajando hombro con hombro, compartiendo información para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y terroristas”, expresó.

Dentro de esta cooperación mencionó acciones contra líderes criminales como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, así como operativos relacionados con otros objetivos prioritarios y fugitivos buscados por el FBI.

Seguridad y soberanía, temas sensibles en la relación bilateral

El mensaje de Johnson ocurre en un contexto de tensiones entre ambos países por operaciones de seguridad que han generado cuestionamientos en México, entre ellas acciones relacionadas con grupos criminales y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Pese a estos episodios, el embajador insistió en que la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses continúa y consideró que la relación debe convertirse en un ejemplo para otras naciones.

“Cuando trabajamos juntos, ambas naciones se benefician. Nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo”, señaló.

A la ceremonia asistieron funcionarios, empresarios y gobernadores, entre ellos el canciller Roberto Velasco, el empresario Carlos Slim y los mandatarios estatales Mauricio Kuri, de Querétaro, y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.

🇲🇽🇺🇸“Nuestros países tienen lo necesario para que les vaya bien por separado, pero cuando lo hacemos juntos logramos más, llegamos más lejos y juntos prosperamos”, destaca Ronald Johnson.



El embajador de EU en México destacó la colaboración entre ambas naciones en el marco de la… pic.twitter.com/vlyf0dP05M — Azucena Uresti (@azucenau) July 30, 2026

México pide respeto a derechos de connacionales en EU

Durante el mismo evento, el canciller Roberto Velasco aprovechó su participación para plantear uno de los temas prioritarios para el gobierno mexicano: la protección de los derechos humanos de los connacionales que viven en Estados Unidos.

Velasco afirmó que la defensa de los mexicanos en territorio estadounidense es una de las principales tareas de la red consular mexicana y destacó la importancia de mantener un diálogo directo con las autoridades estadounidenses.

“Con la franqueza que permite la amistad menciono un asunto prioritario para México: la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos”, expresó.

El posicionamiento del canciller ocurre después de que México presentara demandas en Estados Unidos por la muerte de alrededor de 15 mexicanos durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).