Sueldo completo pero sin dar la cara: Morena sigue solapando la ausencia del senador Enrique Inzunza

A más de tres meses de que autoridades de Estados Unidos señalaran al senador sinaloense Enrique Inzunza por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el legislador no ha vuelto a pisar de manera presencial las instalaciones del Senado de la República ni del Pleno legislativo, manteniendo una postura de perfil bajo mientras conserva intactos sus derechos y prerrogativas parlamentarias.

En ese sentido, la bancada de Morena continúa generando indignación en el Congreso de la Unión ante la protección y el blindaje político hacia Inzunza.

¿Por qué Morena no ha retirado de su cargo al senador Enrique Inzunza?

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, justificó la ausencia prolongada del legislador argumentando que no existe una sentencia firme ni una solicitud judicial formal en México que obligue a removerlo de su escaño o pedirle licencia. El líder parlamentario admitió que la inasistencia de Inzunza a las sesiones presenciales y a los trabajos de la Comisión Permanente responde a una "estrategia del grupo parlamentario", asegurando que el partido se mantendrá a la espera de que el gobierno estadounidense presente "pruebas contundentes" antes de tomar cualquier medida disciplinaria.

"Está en funciones... No hay en este momento la existencia ni requerimiento de carácter judicial para que de manera unilateral la Mesa Directiva o el Senado notifique lo contrario. Estamos a la espera de que se presenten las pruebas; mientras no exista eso, responde a una estrategia legislativa y política del grupo parlamentario", aseveró Mier en conferencia de prensa.

Morena sigue arropando a Inzunza



Ignacio Mier afirma que el senador seguirá en funciones mientras no exista una sentencia o un requerimiento judicial para separarlo del cargo



Va para 100 días sin presentarse en el Senado; eso sí, sigue cobrando su dieta completa



📹 @gallegoso pic.twitter.com/rt9g2yvYyd — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 30, 2026

Participación a distancia y cobro en cheques por cuentas congeladas

Pese a evitar las instalaciones del Senado y limitarse a breves participaciones de manera remota en algunas reuniones de la Comisión de Justicia, Enrique Inzunza continúa cobrando íntegramente su sueldo como senador. Debido a que sus cuentas bancarias permanecen bloqueadas como parte de las indagatorias y sanciones financieras, el legislador recibe sus percepciones económicas mediante cheques cobrados en efectivo, un esquema que acrecienta los cuestionamientos sobre los privilegios concedidos por Morena a personajes envueltos en acusaciones del crimen organizado.