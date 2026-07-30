¿De qué trató la conferencia de la presidente hoy jueves 30 de julio? Resumen EN VIVO

Este jueves 30 de julio se lleva a cabo la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum desde el Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional. Si buscas los datos precisos y las respuestas clave que están marcando la jornada, en Azteca Noticias te presentamos la síntesis rápida y al grano.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 30 de julio de 2026?