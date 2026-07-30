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¿De qué trató la conferencia de la presidente hoy jueves 30 de julio? Resumen EN VIVO

Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidente hoy jueves 30 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.

Mañanera Sheinbaum: ¿De qué trató la conferencia hoy jueves 30 de julio?
Mañanera Sheinbaum: ¿De qué trató la conferencia hoy jueves 30 de julio? Resumen EN VIVO|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Este jueves 30 de julio se lleva a cabo la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum desde el Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional. Si buscas los datos precisos y las respuestas clave que están marcando la jornada, en Azteca Noticias te presentamos la síntesis rápida y al grano.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 30 de julio de 2026?

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