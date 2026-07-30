¿De qué trató la conferencia de la presidente hoy jueves 30 de julio? Resumen EN VIVO
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidente hoy jueves 30 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.
Este jueves 30 de julio se lleva a cabo la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum desde el Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional. Si buscas los datos precisos y las respuestas clave que están marcando la jornada, en Azteca Noticias te presentamos la síntesis rápida y al grano.