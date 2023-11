Elecciones Argentina 2023: Javier Milei es virtual ganador presidencial; Massa reconoció su derrota

Sergio Massa reconoció su derrota ante Javier Milei, economista y comentarista de televisión, quien fue postulado por el partido La Libertad Avanza durante el balotaje, es decir, la segunda ronda electoral, realizada este domingo 19 de noviembre de 2023.

Sergio Massa, actual ministro de Economía y derrotado ante el virtual ganador, reconoció la victoria del economista libertario en un mensaje previo a la divulgación de los resultados oficiales.

“Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los siguientes cuatro años y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche, es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer”, mencionó Massa.

#JPURGENTE | Javier Milei é eleito presidente da Argentina; Sergio Massa felicita libertário pela vitória



Argentina registra una inflación de hasta 142.% en el mes de octubre de 2023 en comparación con el mismo mes del año 2022, según el índice de Precios al Consumidor del Ministerio de Economía del país sudamericano.

Además, la siguiente administración deberá enfrentar las arcas vacías del Banco Central, así como una deuda de 44 mil millones de dólares contraída en 2018 en el Fondo Monetario Internacional. Ante este escenario, más de 35 millones de electores en Argentina debieron acudir a las urnas este domingo 19 de noviembre.

En el cuartel general de la campaña de Javier Milei estaba inundada de optimismo cauteloso. Guillermo Francos, integrante de La Libertad Avanza, mencionó que sus observadores estaban “controlando paso a paso la elección”. Agregó que no faltaron boletas y calificó las elecciones como “absolutamente transparentes”.

El nuevo presidente de Argentina asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre.

¿Quién es Sergio Massa?

Sergio Massa tiene 51 años de edad y estudió derecho. Llegó al poder en Argentina de la mano del aún presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en el año 2019.

Sus inicia en la política fueron en la década de 1990 en la Unión de Centro Democrático con Álvaro Alsogaray. En 1999 fue elegido como diputado provincial.

Entre 2002 y 2007, ocupó a la Administración Nacional de Seguridad Social durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Después de ello, fue elegido como intendente de Tigre, una comunidad en el norte de Buenos Aires, pero en julio de 2008 dejó ese cargo para ser jefe de gabinete de la presidenta Cristina Kirchner, tras la renuncia de Alberto Fernández.

Entre las propuestas de Massa están mejorar la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones.

También asegura que ofrecerá medicamentos gratuitos, así como consultas médicas a las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

¿Quién es Javier Milei?

Javier Milei es un economista y comentarista de televisión. Tiene 52 años de edad y asegura ser libertario, aunque algunas de sus propuestas son identificadas como de “ultraderecha”.

Tiene 52 años y algunas de sus propuestas para Argentina son eliminar el peso y dolarizar la economía, así como eliminar el Banco Central, eliminar ministerios gubernamentales y privatizar empresas estatales.

Milei también ha hecho propuestas sobre permitir la venta de armas, comercializar órganos humanos, así como calificar del “marxismo cultural” la educación sobre género y la legalización del aborto.