Elecciones Costa Rica: Elegirán presidente en segunda vuelta

Este 3 de abril se realizará la segunda vuelta de las elecciones Costa Rica donde los ciudadanos elegirán al presidente que los gobernará los próximos cuatro años. Luego de que en los comicios del pasado 6 de febrero ninguno de los candidatos obtuviera el 40 por ciento de los votos necesarios para ganar.

No obstante, en las elecciones Costa Rica pasadas, contendieron 25 candidatos por la presidencia, pero en esta ocasión solo se enfrentarán dos de ellos: el ex ministro de Hacienda Rodrigo Chávez y el ex presidente José María Figueres.

Además, en esta segunda vuelta de la votación también se elegirán a los dos vicepresidentes del próximo presidente de Costa Rica.

#EleccionesCRTSE #ElVOTOeslaLLAVE

Verifique su lugar de votación, Junta Receptora de Votos y número de elector para agilizar el proceso de votación.

📍https://t.co/09U81c0pro pic.twitter.com/1WWQr9LoeG — TSE (@TSECostaRica) April 2, 2022

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, hay tres millones 574 mil 908 personas habilitadas para votar en la segunda vuelta de las elecciones Costa Rica de este 2022.

¿Quiénes son los candidatos a presidente en elecciones Costa Rica?

Rodrigo Chávez

El economista Rodrigo Chaves llega a la contienda para ser presidente con opciones de triunfo, según encuestas recientes a pesar del escándalo de abuso sexual en el que se vio involucrado en 2019 y por el que tuvo que renunciar a su cargo en el Banco Mundial.

Es el abanderado del recién creado partido Progreso Social Democrático (PPSD), liderado por la periodista televisiva Pilar Cisneros, una fuerte crítica de los grupos tradicionales como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que se alternaron el poder durante 60 años, y del oficialista Acción Ciudadana (PAC), que gobierna desde 2014.

El candidato a presidente tuvo un sorpresivo apoyo en las elecciones Costa Rica del 6 de febrero, lo que le ayudó a colocarse como segundo candidato en la segunda vuelta.

Además, representa una alternativa para la población que desaprueba la política tradicional, pues aunque no promete cambios radicales en el funcionamiento del Estado, su mensaje asegura que sacará del poder a quienes han gobernado los últimos 40 años.

José María Figueres

Fue presidente de Costa Rica de 1994 a 1998, e intenta retomar el poder con un discurso en el que se califica como un hombre experimentado y alternativa “moderada” en comparación con su oponente.

#EleccionesCRTSE #ElVOTOeslaLLAVE

El proceso electoral continúa. Este domingo, los costarricenses elegiremos la nómina que asumirá la presidencia y vicepresidencias del país. pic.twitter.com/GbeIwYm5Vj — TSE (@TSECostaRica) April 2, 2022

En la contienda, Figueres Olsen se presenta como una figura con contactos internacionales, producto de experiencias como su paso por el Foro Económico Mundial, al que renunció en 2004 por cuestionamientos a asesorías que pueden haber dado ventajas a Alcatel para acceder a contratos con el Estado.

El ex presidente rechaza alguna anomalía e insiste en que es un caso cerrado que no llegó a judicializarse.