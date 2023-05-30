¡A solo 5 días! ¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura en Edomex este martes 30 de mayo?

Las elecciones Edomex 2023 se encuentran a la vuelta de la esquina, así como las de Coahuila, ante esto es importante saber qué actividades realizaron las candidatas a la gubernatura, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, a tan solo dos días de que comience la veda electoral.

Previo al inicio de la veda electoral, ambas candidatas continúan realizando diversas actividades con motivo del cierre de campaña.

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio; las casillas abrirán a las 8:00 horas y cerrarán en punto de las 18 horas. Estas elecciones son consideradas desde ya históricas, pues es la primera vez que una mujer estaría al frente de la entidad.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

Delfina Gómez, de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, contenderá por la gubernatura del estado, esta sería la segunda ocasión que participaría en los comicios, la primera fue en 2017 cuando perdió frente al priista Alfredo del Mazo Maza.

¿Qué hizo Delfina Gómez este martes 30 de mayo?

La candidata por el partido Morena, inicio su cierre de campaña en el municipio de Ocuilan, Estado de México. Y recalcó algunas de sus propuestas con el pueblo mexiquense, tales como:



Mejores servicios de agua.

Acciones que erradiquen la violencia contra la mujer.

Mejores oportunidades de trabajo.

Atención a los campesinos.

Transporte público eficiente.

Mantenimiento de las calles y caminos.

De igual forma, la maestra Delfina recalcó que su gobierno será incluyente y participativo, y que caminará en las comunidades para entender y resolver las necesidades de todos los sectores del Edomex.

La candidata a la gubernatura también llamo a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de delito electoral durante la jornada electoral. Y recalcó el compromiso hacía las madres solteras y mujeres campesinas.

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza, contenderá por primera vez por este cargo; sin embargo, tiene ya algunos años de experiencia política.

¿Qué hizo Alejandra del Moral este martes 30 de mayo?

Durante el "recorrido rumbo a la reconciliación", este martes 30 de mayo Alejandra del Moral, candidata por la gubernatura también realizo diversas visitas a algunos municipios del Estado de México con motivo del cierre de campaña, tales como:

