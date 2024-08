Donald Trump buscará pena de muerte para narcotraficantes y traficantes sexuales

Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, visitó un tramo fronterizo de Arizona entre México y el país del norte, donde se pronunció sobre la situación migratoria.

En el lugar se reunió con varios de sus adeptos. El exmandatario norteamericano se refirió a los indocumentados como “extranjeros violadores, traficantes de drogas y asesinos”.

Trump advierte “duras sentencias” contra migrantes

Trump manifestó que en su gobierno se impondrán “nuevas y duras sentencias a los delincuentes inmigrantes ilegales”.

Por ejemplo, en su discurso comentó que entre estas medidas contempla “una sentencia mínima obligatoria de 10 años para cualquier persona culpable de tráfico de personas”.

Así como cadena perpetua “para cualquier persona culpable de tráfico infantil y la pena de muerte para cualquier persona culpable de tráfico sexual de niños o mujeres”.

“También impondremos la pena de muerte a los principales narcotraficantes y traficantes”, expresó el exmandatario.

Donald Trump arremete contra Kamala Harris y la llama “perezosa”

Durante su visita a la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona, criticó a su oponente Kamala Harris como una zar fronteriza “perezosa” mientras elogiaba el muro que se construyó durante su administración, pero que nunca se terminó por completo.

“Teníamos una zar fronteriza. Le encantaba el título, pero no quería hacer el trabajo porque es perezosa y, probablemente más importante que ser perezosa, quiere tener una frontera abierta”, dijo Trump .

Trump realizó la visita a la frontera apenas horas antes de que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, pronuncie su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago.

Un periodista también le preguntó a Trump sobre un hombre de Arizona buscado por amenazar a través de las redes sociales con matar al expresidente Donald Trump .

“No, no he oído eso, pero no me sorprende tanto y la razón es porque quiero hacer cosas que son muy malas para los malos”, dijo Trump .

Harris ha recaudado una cifra récord de 500 millones de dólares en un mes y ha reducido la brecha o ha tomado la delantera frente a Trump en muchas encuestas de opinión en estados en disputa. A nivel nacional, supera a Trump con un 46,6% frente a un 43,8%, según una compilación de encuestas de FiveThirtyEight.

Con información de Reuters