Trump dice que si Israel será “borrado de la faz de la tierra” si no gana las elecciones de EU

Donald Trump , candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, dijo este jueves 19 de septiembre que Israel será “borrado de la faz de la tierra” si no gana las elecciones del próximo 5 de noviembre y que estas se trata de “salvar a Israel”.

El expresidente Trump hizo estos comentarios en un evento patrocinado por el Consejo Israelí-Americano titulado La lucha contra el antisemitismo en Estados Unidos.

“Tenemos que salvar a Israel. Mira, estás aquí por una razón. Tenemos que salvar a Israel. Esto ya no es un juego. Esto ya no es un juego. Esto es salvar a Israel. Y voy a mencionarlo, vamos a hacer una gran declaración dentro de poco en otra conferencia, también muy importante, y voy a mencionarlo una y otra vez.

“Creo que Israel será borrado de la faz de la tierra si no gano. Y esa es una gran declaración. Es una declaración horrible de hacer. Y es simplemente lo que siento. Y mucha gente en esta sala está de acuerdo conmigo”, expresó.

Trump culpa a Kamala Harris de una “explosión” de antisemitismo

Lamentando el hecho de que su apoyo entre los judíos estadounidenses fuera solo del 40%, según una encuesta que citó, Trump dijo que “el pueblo judío tendría mucho que ver con una pérdida”, si ese sigue siendo el caso.

Trump también culpó a la candidata demócrata y vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris , por lo que llamó una “explosión” de antisemitismo en los últimos años.

También advirtió que el lobby pro-Israel ya no es tan fuerte como antes, diciendo que hace 15 años, “si decías algo sobre una persona judía o algo sobre Israel que fuera malo, estabas fuera de la política”, pero ese ya no es el caso.

“Pero si no ganamos estas elecciones, Israel, en mi opinión, en un período de dos a tres años dejará de existir. Será aniquilado. Eso es lo que va a pasar (…) si gano, Israel estará a salvo y seguro, y detendremos el veneno tóxico del antisemitismo para que no se extienda por todo Estados Unidos y por todo el mundo. Lo detendremos. Pero si no gano, creo que Israel será erradicado”, insistió Trump.

Corte de Caja de la Casa Blanca: ¿Quién ganó el debate presidencial de EU?

Con información de Reuters