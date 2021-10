Acusan a Ellen Pompeo de recibir dinero para no denunciar a Dempsey

Una vez más, la serie “Grey’s Anatomy” se encuentra envuelta en un escándalo, en esta ocasión por el actor Isaiah Washington, quien dejó el programa en 2017, pues reveló que la protagonista, Ellen Pompeo, recibió una fuerte suma de dinero “por debajo de la mesa” para no denunciar los abusos de su coestelar, Patrick Dempsey.

Durante una entrevista en un programa de radio, Isaiah Washington aseguró que su excompañera de reparto recibió cinco millones de dólares para no sacar a la luz el comportamiento “inapropiado” de Patrick Dempsey, justo cuando el movimiento MeToo comenzaba a tomar fuerza.

“Tomó (Ellen Pompeo) cinco millones de dólares debajo de la mesa para no decirle al mundo cuán tóxico y desagradable era realmente Patrick Dempsey. Había una agenda para encubrir el comportamiento tóxico y malo”, señaló.

El actor, que dio vida al doctor Burk en el melodrama, relató que Patrick Dempsey era una persona grosera y abusiva, que en muchas ocasiones se desquitaba con sus compañeros de trabajo cuando se encontraba bajo mucho estrés.

Por lo que, de acuerdo con Whashington, Ellen Pompeo consideró denunciar a Patrick Dempsey por las actitudes groseras que tenía con ella y el resto del elenco; sin embargo, la serie se encontraba en medio de un gran éxito y la denuncia nunca ocurrió.

Isaiah Washington no fue el único actor de serie que se quejó de Patrick Dempsey, en el libro “How to save a life: The inside story of Grey’s Anatomy” varios compañeros declararon que sufrieron de estrés postraumático por las actitudes de Dempsey y lo calificaron de “grosero, racista y clasista”.

Los problemas entre Isaiah Washingto y Patrick Dempsey

Washington también reveló que la relación con su compañero Patrick Dempsey nunca fue la mejor, pues en las primeras temporadas de “Grey’s Anatomy” ambos eran los actores masculinos mejor pagados, lo que despertó los celos de Dempsey.

Anteriormente, el guionista Harry Weksman declaró que Isaiah se enfrentó a Patrick luego de esperarlo por horas para las grabaciones de la serie, lo que provocó que hubiera empujones e insultos entre ellos.

Tras la disputa, la producción obligó a Isaiah a disculparse para continuar dentro de la serie; no obstante, su participación solo duró las primeras tres temporadas y después tuvo una actuación especial en la temporada 10.

Cabe recordar que Washington fue despedido de la serie, acusado de insultar a su compañero T. R. Knight (Dr. O’Maley) por ser homosexual.