Elon Musk afirma que China iniciará la regulación de la inteligencia artificial

El gobierno de China tratará de poner en marcha una normativa sobre inteligencia artificial en el país, dijo el lunes el multimillonario Elon Musk tras reunirse con funcionarios locales durante un reciente viaje a la nación asiática.

Elon Musk no dio más detalles e hizo sus declaraciones en un espacio en Twitter con el candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr. este lunes.

“Vale la pena señalar que en mi reciente viaje a China, me reuní con dirigentes de alto rango de ese país. Creo que mantuvimos algunas conversaciones muy productivas sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la necesidad de cierta supervisión y regulación”. Elon Musk.

Elon Musk partió de regreso de Shanghái el jueves, concluyendo un viaje de dos días a China en el que se reunió con representantes de alto nivel del gobierno chino, incluido el viceprimer ministro de más alto rango.

Elon Musk sostuvo encuentros en Pekín con los ministros chinos de Asuntos Exteriores, Comercio e Industria. También conversó el miércoles con el viceprimer ministro Ding Xuexiang, según una fuente familiarizada con el asunto.

Esfuerzos por regular la inteligencia artificial

En abril, el regulador del ciberespacio chino presentó un proyecto de medidas para gestionar los servicios de inteligencia artificial generativa, en el que pedía a las empresas que presentaran evaluaciones de seguridad a las autoridades antes de lanzar sus ofertas al público.

Varios gobiernos están estudiando cómo mitigar los peligros de esta tecnología emergente, que ha experimentado un auge de inversión y popularidad entre los consumidores en los últimos meses tras el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI.

En abril, la Administración del Ciberespacio de China declaró que el país apoya la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial y fomenta el uso de software, herramientas y recursos de datos seguros y fiables, pero que el contenido generado por la inteligencia artificial generativa tenía que estar en consonancia con los valores socialistas fundamentales de la nación.

Los proveedores serán responsables de la legitimidad de los datos utilizados para entrenar los productos de inteligencia artificial generativa y deberán tomarse medidas para evitar la discriminación a la hora de diseñar algoritmos y datos de entrenamiento, según la Administración del Ciberespacio de China.

