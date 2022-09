Elton John ofrece homenaje a la reina Isabel II en Canadá

En Canadá, el músico británico Elton John aseguró que la la reina Isabel II trabajó duro en los momentos más oscuros de Inglaterra.

Elton John recordó anoche a la reina Isabel II en su último concierto en Toronto y dijo que la reina de Inglaterra le había inspirado y que estaba triste por su fallecimiento.

“Condujo al país en algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia y decencia y con un cariño genuino”, afirmó John.

“Tengo 75 años, ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste de que ya no esté (...) pero me alegro de que esté en paz”, añadió el músico británico. “Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Ha trabajado muy duro”.

“Celebramos su vida esta noche con música”, dijo John a la multitud que lo vitoreaba mientras avanzaba hacia la interpretación de su tema de 1974 “Don’t Let the Sun Go Down on Me”.

Elton John fue nombrado caballero por la reina Isabel II

Elton John fue nombrado caballero por la monarca en 1998, un año después de la muerte de su amiga la princesa Diana, por sus contribuciones a la música y organizaciones benéficas.

El año pasado, el entonces príncipe Carlos, ungió al músico y mecenas benéfico como miembro de la Orden de los Compañeros de Honor.

También actuó en numerosos eventos para la realeza, incluido el funeral de Diana, princesa de Gales en 1997, donde cantó una versión reescrita de su canción de 1973 “Candle in the Wind”

El concierto de John en Canadá fue el segundo de los dos que ofreció en el Rogers Centre de Toronto dentro de su gira Farewell Yellow Brick Road, que está considerada como su despedida.

Tocará en otras dos fechas canadienses el 21 y 22 de octubre en Vancouver antes de dirigirse a Europa para espectáculos hasta mediados de 2023.

El músico británico agradeció a su esposo David Furnish, nacido en Toronto, Canadá, con quien tiene dos hijos, y mencionó que ambos niños tienen pasaportes canadienses.

Gira final de Elton Jhon en Canadá

Elton John dijo que esta sería realmente su gira final, diciendo que “ya tuve suficientes aplausos en mi vida”.

“Quiero estar con mi familia, venir a Toronto y no tener que trabajar”, dijo.

La reina Isabel II murió a los 96 años este jueves en el castillo de Balmoral en Escocia, después de que sus médicos expresaran preocupación por su salud.

El palacio de Buckingham informó que La reina Isabel murió pacíficamente en el castillo de Balmoral, situado en Aberdeenshire, Escocia.