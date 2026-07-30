Embajada lanza importante aviso para mexicanos sobre el pago de la visa americana de estas categorías

¿Estás pensando en viajar a Estados Unidos por vacaciones, una visita familiar o un compromiso de negocios? Antes de comenzar el trámite de la visa americana, conviene conocer cada paso para evitar errores que pueden retrasar el proceso o generar complicaciones innecesarias, además de que recientemente se reveló una noticia que podría afectar a algunas personas.

¿Qué visas de trabajo requieren esperar instrucciones antes de realizar el pago?

Uno de los puntos que más dudas genera entre los solicitantes tiene que ver con los pagos relacionados con algunas visas de trabajo. Las autoridades estadounidenses informaron que los ciudadanos mexicanos que soliciten una visa TN/TD, H1B/H4, L1/L2 o E2 deberán esperar instrucciones oficiales antes de realizar cualquier pago de reciprocidad.

De acuerdo con la información difundida, quienes tramiten alguno de estos permisos recibirán un correo electrónico enviado al mismo correo registrado en el formulario DS-160. En ese mensaje se explicará cómo realizar el procedimiento correspondiente.

La recomendación es clara: no efectuar ningún pago antes de recibir las instrucciones oficiales, ya que estos pagos no son reembolsables. Además, ingresar un número de DS-160 incorrecto o realizar el depósito sin autorización previa puede provocar retrasos en el trámite.

¿Qué es la visa B1/B2 y para qué sirve?

Si tu intención no es trabajar en Estados Unidos, sino viajar temporalmente, probablemente el documento que necesitas sea la visa B1/B2, una de las más solicitadas por los mexicanos.

La categoría B1 está destinada a personas que viajan por motivos de negocios, como reuniones, conferencias o negociaciones comerciales, siempre que no reciban un salario en territorio estadounidense.

Por su parte, la B2 permite realizar viajes por turismo, vacaciones, visitas a familiares o amigos, e incluso recibir atención médica.

Eso sí, esta visa no autoriza trabajar en Estados Unidos, obtener ingresos en ese país, estudiar de manera formal ni permanecer de forma indefinida. Utilizarla para actividades distintas a las permitidas puede afectar futuras solicitudes migratorias.

Documentos e información que debes reunir antes de llenar el DS-160

Uno de los consejos más útiles antes de iniciar el trámite es tener toda la información organizada. Esto ayuda a completar correctamente el formulario DS-160 y disminuye el riesgo de inconsistencias.

Entre los datos que normalmente se requieren están:



Pasaporte mexicano vigente.

Datos personales completos.

Historial laboral y educativo.

Información sobre viajes anteriores, en caso de existir.

Fechas aproximadas del viaje.

Contacto en Estados Unidos, si aplica.

Correo electrónico activo.

Redes sociales o referencias digitales cuando sean solicitadas.

Contar con estos datos desde el inicio puede hacer más ágil el llenado del formulario.

Paso a paso para tramitar la visa americana en México durante 2026

Si tienes dudas sobre todo lo que tienes que presentar para tener la visa americana te contamos, primero, es necesario completar el formulario DS-160 en línea con información verídica y exactamente como aparece en el pasaporte. Una vez concluido, se genera una hoja de confirmación que deberá conservarse e imprimirse.

Después, el solicitante debe crear su perfil para programar las citas correspondientes en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y para la entrevista consular.

Posteriormente se realiza el pago de la tarifa consular y, finalmente, se acude tanto al CAS como a la entrevista en la fecha asignada.

Entre los errores más comunes que conviene evitar están capturar datos distintos a los del pasaporte, escribir un correo electrónico incorrecto o no guardar la confirmación del formulario DS-160.

¿Cuánto tiempo dura la visa americana y cuánto puedes permanecer en Estados Unidos?

Un aspecto que suele generar confusión es la diferencia entre la vigencia de la visa y el tiempo permitido para permanecer en Estados Unidos.

La visa B1/B2 puede tener una vigencia de hasta 10 años, lo que permite realizar múltiples viajes durante ese periodo, siempre que continúe siendo válida.

Sin embargo, el tiempo de permanencia en cada ingreso no depende de la vigencia de la visa, sino de la autorización que otorgue el oficial migratorio al momento de entrar a Estados Unidos.

En otras palabras, tener una visa vigente no significa que puedas permanecer el tiempo que desees en territorio estadounidense, por lo que es importante respetar las condiciones autorizadas en cada visita.

