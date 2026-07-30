Trump cancela más de 20 mil licencias a conductores que no hablan inglés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue endureciendo sus reglas contra las personas extranjeras que trabajan en su país, ya sea como migrantes o incluso de manera legal.

Esta vez, el mandatario estadounidense se fue de lleno contra los conductores de tráiler y autobús, pues no le importó que estén acreditados por las autoridades para manejar y les revocó la licencia.

Trump revoca licencia a más de 20 mil conductores

Durante un evento celebrado en la Casa Blanca, Donald Trump anunció el endurecimiento en las normativas para manejar en las calles de Estados Unidos, dirigidas específicamente contra los conductores de tráiler y autobús.

Aseguró que le quitó la Licencia Comercial de Conducir (CDL) a más de 24 mil conductores que no hablan inglés, además trabajará en la cancelación de otras 28 mil que, según él, fueron emitidas de manera ilegal.

🚨 WOW! President Trump just WALKED OUT of the White House to announce that he is replacing illegal alien CDL truck drivers with AMERICAN VETERANS



Amazing idea 🇺🇸



They will be FAST-TRACKED to CDL licenses.



"We are taking action to get illegal alien truck drivers off the… pic.twitter.com/JF2yJAOCDk — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 30, 2026

“Ya hemos retirado a más de 24 mil hablantes no ingleses de detrás del volante. También hemos obligado a los estados a cancelar más de 28 mil licencias de conducir comerciales emitidas ilegalmente”, dijo Donald Trump.

Asimismo, el Departamento de Transporte inició las auditorías en distintos estados para revisar el estado de las licencias comerciales a conductores no domiciliados.

Trump culpa a los migrantes de accidentes automovilísticos

En el mismo evento, el presidente Donald Trump aprovechó para volver a cargar contra los millones de migrantes que viven en Estados Unidos.

El mandatario de la unión americana aseguró que, en el último año, conductores con situación migratoria irregular y algunos con la Licencia Comercial de Conducir (CDL) provocaron accidentes que dejaron un saldo de al menos 30 personas muertas y decenas de heridos, aunque fiel a su costumbre, no presentó pruebas de sus declaraciones.

¿Qué es la licencia CDL?

La CDL o Licencia Comercial de Conducir es un permiso oficial necesario para manejar vehículos grandes, pesados o de transporte público en todo el territorio de Estados Unidos.

Para solicitarla, los conductores deben cumplir los siguientes requisitos:

