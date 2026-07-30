Trump anuncia el desarme de Hamás en Gaza; habrá nuevo gobierno palestino

El presidente Donald Trump anunció que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el desarme completo de todos los grupos armados establecidos en Gaza, entre los que se encuentra Hamás.

En un comunicado compartido en la red social Truth, el mandatario estadounidense habló del acuerdo y aseguró que es “un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas”.

Trump afirma que un nuevo gobierno palestino dirigirá Gaza

En el mismo comunicado, Donald Trump afirmó que Gaza será gobernada por un nuevo gobierno de Palestina, el cual trabajará de la mano con la Junta de Paz para garantizar la seguridad de los habitantes.

“Este acuerdo es un paso crucial para que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino. Al mismo tiempo, Israel contará con la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas”, dijo.

Today, the Board of Peace reached a HISTORIC agreement for the COMPLETE DISARMAMENT of Hamas and all other armed groups in Gaza. This is a monumental step toward lasting PEACE and SECURITY.



This agreement is a critical step towards Gaza finally being governed by a new… pic.twitter.com/UeFo8m9tii — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 30, 2026

¿Cómo será el desarme en Gaza?

El presidente de Estados Unidos ve el acuerdo como un hito en la implementación del llamado Plan de 20 Puntos de Trump, el cual es una propuesta por el propio mandatario estadounidense con el objetivo principal lograr un alto el fuego, el retorno de los rehenes y la transición política en la Franja de Gaza.

El acuerdo se llevará a cabo en diferentes fases, pues una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán.

Posteriormente, la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Trump agradece a Egipto, Qatar y Turquía por ayudar a cumplir el acuerdo

Casi al final de su comunicado, Donald Trump agradeció a Egipto, Qatar y Turquía por ser los mediadores en el acuerdo alcanzado, además de recalcar que habrá un nuevo gobierno palestino.

“Con este acuerdo, Gaza finalmente estará en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo. ¡FELICITACIONES A TODOS POR ESTE INCREÍBLE LOGRO, QUE TODOS DECÍAN QUE NUNCA SE PODRÍA LOGRAR!”, cerró el presidente de Estados Unidos.

