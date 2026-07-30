Ante el reto que supone ser docente y la educación, un profesor supo cómo ganarle a la inteligencia artificial para saber si sus alumnos usaban la IA como herramienta para hacer trampa en un examen, y aquí te contamos cómo se las ingenió.

Jason Gibson, docente de una universidad estatal en Mississippi, Estados Unidos, no utilizó artilugios complejos para saber lo que sus alumnos intentarían al no haber respondido de manera tradicional sus preguntas en el examen.

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Así fue como un profesor detectó que sus alumnos usaron IA durante un examen

Lo que hizo este ingenioso profesor fue algo más sencillo de lo que podríamos imaginar: ocultó la palabra "Madagascar" en un texto blanco dentro de una pregunta. Al copiarla en un chatbot, la inteligencia artificial iba a detectar esta palabra.

Gracias a esa estrategia, el profesor pudo detectar que 32 de 35 alumnos utilizaron la IA. Jason asegura que su objetivo es promover la honestidad académica. A pesar del resultado, Gibson aseguró que su objetivo principal era promover la honestidad académica dentro del aula y no avergonzar a sus estudiantes. Una lección clara de que la tecnología ayuda, pero no sustituye la revisión personal de un examen.

La lección sobre el uso de la IA en exámenes



Al final, la lección que les dejó va más allá del temario: la inteligencia artificial te puede resolver la tarea, pero si no te das el tiempo de leer lo que entregas, el tiro te va a “salir por la culata” y con escala directa en Madagascar.

La inteligencia artificial no es una enemiga en el campo de la educación, pues se ha demostrado su alta funcionalidad para las competencias actuales, pero el conocimiento de esta herramienta viene directamente del trabajo humano así que tiene sentido la acción del profesor al aplicar esa estrategia para detectar a los alumnos que usan IA durante los exámenes.