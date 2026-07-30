VIDEO: Sobrevive a un ataque de tiburón en Fiyi mientras pescaba

El creador de contenido y deportista acuático neozelandés Henry Gibbs sufrió el ataque de un tiburón de arrecife gris el pasado 19 de julio de 2026 mientras practicaba pesca submarina en aguas de Fiyi.

El hecho quedó grabado en video por el propio herido, quien captó el momento en que el ejemplar nadó en círculos debajo de la superficie antes de abalanzarse directamente contra él y morderlo en la pantorrilla.

Tras la embestida, el animal sujetó la pierna del joven y realizó una maniobra de giro con fuerza, lo que le provocó varias heridas. Gibbs recibió los primeros auxilios y atención médica de urgencia en Fiyi antes de ser trasladado a Nueva Zelanda, donde permanece internado tras someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas y un procedimiento de injerto de piel para reconstruir el tejido dañado.

Se recupera de la mordida de tiburón

El deportista confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra en proceso de recuperación y que los pronósticos médicos aseguran que recuperará la movilidad completa de la extremidad. Gibbs reconoció que al momento del incidente había varios tiburones de arrecife gris en el área y admitió que subestimó el riesgo que representaba un animal de ese tamaño en su hábitat natural mientras él realizaba actividades de caza marítima.

A pesar de la gravedad de las heridas, el neozelandés descartó guardar rencor hacia la fauna marina local, atribuyendo lo ocurrido a un accidente por estar en el lugar y momento equivocados. Asimismo, adelantó que compartirá las grabaciones completas del ataque para difundir recomendaciones de seguridad y prevención para otras personas que se adentren a la pesca submarina y buceo en aguas profundas.

