Sin denuncias por miedo tras asalto masivo en autopista Puebla-Atlixco

En las primeras horas del 22 de enero, se registró un asalto masivo en la autopista Puebla-Atlixco , donde al menos 12 vehículos fueron afectados por sujetos armados en el kilómetro 13. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que recibió denuncias a través del 911 y envió personal al lugar, aunque los delincuentes ya habían huido.

Las víctimas, que viajaban en sus autos, expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona, por lo que en respuesta, las autoridades desplegaron operativos para reforzar la seguridad y prevenir futuros delitos similares; a pesar de lo viral del caso, las víctimas no han denunciado, pues temen por represalias. ¿Cómo se vivió este atraco?

Víctima de emboscada, tiroteo y persecución en asalto masivo en autopista Puebla-Atlixco narra cómo de milagro sobrevivió

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, un hombre que fue emboscado por estos delincuentes narra cómo se desarrolló este robo en el que explica que, por muy poco, libró salvarse de la muerte.

“Lo que pasa es que un amigo me marcó, que se había ponchado en la carretera hacia Atlixco, y yo venía saliendo del trabajo a esas horas; yo iba con otro amigo con el que trabajo. Vimos la ubicación y dijimos bueno, está cerca, hasta doce minutos. Me pidió una llanta de refacción que yo también tenía.

“Yo vi que estaba cerca y me avanzo, dije, vamos a ver. Al momento en que llegamos para poder auxiliarlo, abrimos la cajuela y en eso unos tipos nos emboscan. Yo, la verdad, estaba muy nervioso porque yo llevaba el dinero del trabajo, nos sacaron el arma, nos dijeron que nos quedáramos quietos. Me piden la llave de mi vehículo; como el mío se encontraba en buenas condiciones y no tenía ningún daño, se lo querían llevar.

Delincuentes asaltan a varios automovilistas en la Atlixco-Puebla.



Usan ponchallantas para detener a conductores en la zona. A pesar de los hechos, nadie presenta denuncia.



La víctima agregó que, al momento en el que está buscando las llaves, los delincuentes se distraen, por lo que aprovecha esa breve ‘ventana’ de segundos para salir corriendo y esconderse entre la oscuridad; sin embargo, eso detona en un ataque armado, del cual, milagrosamente, sale ileso.

“Me echo a correr y en eso me empieza a corretear uno, pero como estaba muy obscuro, siento que no me ve, pero me empieza a tirar balazos. Yo corrí hacia el sentido del carril de la carretera hacia Puebla. En eso, pues me sofoqué, fueron como diez minutos que corrí y me metí entre las milpas.

El afectado señala que, como pudo, logró esconderse entre unas milpas que había, que estaban como en una barranquita y se quedó esperando hasta que después de varios minutos vio las sirenas de la patrulla, por lo que al verla cerca, fue cuando decidió salir y pedir el apoyo.

“El policía, la verdad, se portó accesible. Nos ayudó, pero, pues si tardaron demasiado tiempo en llegar este, lamentablemente se robaron mi celular, tenía unas joyas, unas cosas. A mis amigos también les robaron todo; los golpearon, los lastimaron, pero, pues ahora sí que las autoridades, si quisiéramos que hicieran algo al respecto en ese tramo de carretera.

“Estoy en trámite para poder hacer el proceso de la denuncia, porque la verdad, estas personas que roban merecen estar en la cárcel”, explicó el afectado, al tiempo en el que, teme por su seguridad porque todos están expuestos.