Pipa con combustible choca contra tráiler y desata emergencia en carretera de Jalisco

Hoy en Jalisco, una pipa con combustible choca con un tráiler de carga, desatando una emergencia que generó caos vial, alerta entre los poblados cercanos y una intensa movilización de cuerpos de seguridad y rescate. El accidente, registrado en la carretera federal 200, obligó al cierre total de la vía mientras los equipos trabajaron para asegurar la zona y evitar riesgos mayores por el material peligroso.

Fuertes accidentes involucran a pipas con materiales peligrosos en Jalisco HOY

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió a la altura del kilómetro 35+150, donde una pipa cargada con hidrocarburo impactó contra un tráiler de caja seca.

La magnitud del percance obligó al cierre total de la vialidad en ambos sentidos, dejando varados a decenas de automovilistas que se dirigían hacia la costa sur de Jalisco.

La zona fue asegurada de inmediato por elementos de la Comandancia Regional en Cihuatlán, quienes montaron un perímetro de seguridad para evitar una tragedia mayor.

Los equipos especializados realizan labores de trasvase del combustible con el fin de impedir fugas o explosiones, mientras que las maniobras de limpieza y remoción de vehículos pesados podrían extenderse por varias horas.

La Guardia Nacional instaló retenes en accesos estratégicos para redirigir el tránsito y mantener alejados a curiosos, ya que la combinación de combustible derramado y altas temperaturas representa un riesgo considerable.

Las autoridades pidieron a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas, al tiempo que recordaron que la carretera permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Otro accidente involucra a pipa con material peligroso

Casi de manera simultánea, en el kilómetro 461 de la autopista Guadalajara–Morelia, a la altura de Zapotlán del Rey, se registró la volcadura de otra pipa que transportaba material peligroso. Aunque el autotanque iba vacío, el vehículo quedó volcado en una zanja y obligó al cierre parcial de la circulación en dirección a Morelia.

Bomberos y personal de Protección Civil ya realizan maniobras de rescate y retiro, mientras se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones oficiales.