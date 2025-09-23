VIDEO: Pipa con 30 mil litros de combustible se incendia tras aparatoso accidente en Autopista México-Tuxpan

Un fuerte accidente y el incendio de una pipa cargada de combustible provocaron alarma esta mañana de martes 23 de septiembre sobre la autopista México-Tuxpan, a la altura del kilómetro 135, en Huauchinango, Puebla. La magnitud del siniestro generó una intensa movilización de Bomberos, Protección Civil y autoridades locales, mientras automovilistas reportaban una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

Fuerte choque y volcadura termina en fuerte incendio dobre autopista México-Tuxpan

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de la pipa perdió el control de la unidad, provocando su volcadura. El impacto generó la inmediata ignición del combustible transportado, lo que convirtió la escena en un incendio de gran intensidad, con llamas que alarmaron a vecinos y usuarios de la vía.

La coordinación rápida de los cuerpos de emergencia permitió que la situación no se agravara y que el tránsito se mantuviera parcialmente controlado.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Huauchinango acudieron al lugar para sofocar el fuego y realizaron maniobras de contención para evitar que el hidrocarburo se esparciera y representara un riesgo mayor.

🚨#AlertaADN



¡Atención! Una pipa volcó y se incendió en la carretera México - Tuxpan, en Huauchinango, Puebla pic.twitter.com/4Cgf6b7xVr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2025

Personal de Protección Civil y agentes de la Guardia Nacional Carreteras apoyó en la zona para asegurar que los conductores mantuvieran la distancia y evitar incidentes adicionales mientras se realizaban las labores de mitigación.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos de la emergencia, evidenciando la magnitud del fuego y el humo que cubría parte de la autopista.

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que la pipa transportaba gasolina y que el incendio ya estaba controlado alrededor de las 08:00 horas, sin que se registraran víctimas.

🚨🔥 Se registró el incendio de un vehículo de un auto tanque de gasolina en la autopista México–Tuxpan, a la altura del km 135 en el municipio de Huauchinango.

👨‍🚒 El @Gob_Puebla a través de esta Coordinación y Bomberos de Huauchinango atendieron de inmediato la emergencia.

✅… pic.twitter.com/Q4nu80oTQr — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 23, 2025

Con la pipa estabilizada y el fuego extinguido, los equipos de emergencia realizaron revisiones finales para descartar cualquier riesgo remanente. La rápida actuación de Bomberos y Protección Civil evitó daños mayores, y la vialidad se encuentra en proceso de restablecimiento para permitir el tránsito seguro hacia la Ciudad de México y hacia Tuxpan.