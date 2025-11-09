VIDEO: ¡Alarma en Ecatepec! Fuerte incendio en bodega de cartón moviliza cuerpos de emergencia por horas

Un fuerte incendio en Ecatepec provocó alarma, caos y una intensa movilización de equipos de emergencia durante la madrugada de este domingo. El siniestro se registró dentro de una bodega de cartón ubicada en la colonia La Laguna Chiconautla, donde las llamas se extendieron rápidamente y generaron una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Bomberos trabajaron por más de dos horas para controlar el incendio en Ecatepec

Vecinos de la zona reportaron el fuego alrededor de las 02:00 de la madrugada, momento en el que las llamas ya alcanzaban varios metros de altura y amenazaban con propagarse a viviendas cercanas. En cuestión de minutos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ecatepec, junto con Protección Civil y policías municipales, arribaron al lugar para iniciar el operativo de control.

El incendio en Ecatepec fue sofocado tras más de dos horas de labores intensas. Los bomberos realizaron maniobras de ataque directo, utilizando mangueras de alta presión y herramientas especializadas para evitar que el fuego alcanzara otros predios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INCENDIO ACABA CON LA VIDA DE 11 ANCIANOS EN BOSNIA, HAY 35 HERIDOS

#Edomex | Se registró un fuerte #incendio en una bodega de cartón, en #Ecatepec.



Luego de dos horas, el fuego fue sofocado y #autoridades procedieron a la remoción de escombros.



No se reportaron personas heridas. pic.twitter.com/9PuRXjIUpL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2025

Durante el operativo, las autoridades municipales acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los vecinos, mientras unidades de emergencia abastecían de agua los tanques de los camiones de bomberos.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron significativos. La bodega, de aproximadamente 500 metros cuadrados, quedó completamente destruida.

Autoridades investigan las causas del incendio en Ecatepec

Tras la extinción total de las llamas, personal de Protección Civil inició las labores de remoción de escombros para descartar posibles puntos de reinicio. La Fiscalía del Estado de México ya abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del incendio en Ecatepec, pues no se descarta un posible cortocircuito o el mal manejo de materiales inflamables.

El gobierno municipal pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar acercarse al área mientras se realizan las evaluaciones estructurales y ambientales.