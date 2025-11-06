Incendio acaba con la vida de 11 ancianos en Bosnia, hay 35 heridos

Once personas perdieron la vida y al menos 35 resultaron heridas en un grave incendio ocurrido durante la noche en una residencia de adultos mayores en la ciudad de Tuzla, al noreste de Bosnia y Herzegovina.

El siniestro se desató alrededor de la noche del martes, concentrándose en el séptimo piso del edificio, una zona que, según reportes locales, estaba destinada a residentes con condiciones de salud vulnerables, incluyendo demencia y cáncer, lo que dificultó su evacuación.

💔 Tragedy in #Bosnia: A fire at a Tuzla care home killed 10 elderly residents and left several injured.



Victims suffered carbon monoxide poisoning; cause under probe. — Eyes on the Globe (@eyes_globe) November 5, 2025

Detalles de la emergencia

Fuentes oficiales confirmaron el trágico balance de 11 fallecidos en las primeras horas del miércoles.

Alrededor de 35 personas, entre residentes, personal del centro, e incluso algunos miembros de la policía y bomberos, fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario de Tuzla. Se reporta que al menos tres personas se encuentran en estado grave.

Un gran número de personal de bomberos de Tuzla y lugares aledaños acudió al lugar y logró controlar y extinguir las llamas aproximadamente una hora después de declararse el fuego.

Testigos citados por medios locales describieron haber escuchado "sonidos de estallidos" y visto llamas descendiendo por los pisos superiores del edificio. La rápida intervención de los equipos de rescate fue clave para evacuar a la mayoría de los residentes.

10 killed, around 20 injured after fire erupts at a nursing home in Bosnia's Tuzla — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 5, 2025

Abrieron una investigación

El portavoz de la fiscalía, Admir Arnautovic, anunció que se ha abierto una investigación formal para determinar con exactitud las causas del incendio. El proceso de identificación de los cadáveres se llevará a cabo a lo largo de esta semana.

Medios locales han señalado que la residencia de ancianos ya había enfrentado denuncias previas por supuestas malas condiciones en el mantenimiento del edificio y la atención a los residentes, un factor que podría ser relevante en el curso de la investigación.

Ante la tragedia, el director del centro ha presentado su renuncia, mientras que las autoridades locales han convocado una reunión de emergencia para coordinar el traslado de los residentes que quedan y evaluar los daños.

El Primer Ministro de la República Srpska (una de las entidades que conforman Bosnia y Herzegovina) ofreció asistencia y comentó que estarían listos para ayudar.