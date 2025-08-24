¡Destrucción en Querétaro! Declaran emergencia por lluvias; hay dos personas sin vida

Querétaro enfrenta momentos críticos tras intensas lluvias que en pocas horas dejaron un saldo trágico: dos personas fallecidas y una más desaparecida . Ante la magnitud de los daños, el gobernador declaró la emergencia.

Estado de emergencia en Querétaro por lluvias

Ante la situación, se activaron los protocolos de atención inmediata de los tres niveles de gobierno, mientras brigadas de protección civil del estado y policía estatal trabajan para brindar auxilio a la población afectada por la tromba.

Querétaro, ya que en tan pocas horas se registró el 25% de una lluvia anual , dejando dos personas sin vida y una más desaparecida.

El gobierno del estado, declaro que se encuentran en estado de emergencia, por lo que entregó costales de arena, paquetes de limpieza y productos de higiene personal y de primeros auxilios.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, mencionó que va a solicitar la activación de fondos federales para brindar la ayuda correspondiente a la entidad.

Por su parte, protección Civil ha informado que mantiene la alerta activa ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Desastres por inundaciones tras lluvias en Querétaro

Las lluvias que duraron más de seis horas y que azotó a la zona metropolitana de Querétaro durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, provocó el desbordamiento del Dren de Peñales.

Ante la magnitud de la emergencia, los cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno se han desplegado en las zonas más críticas para auxiliar a la población afectada.

La intensa precipitación afectó a los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, provocando un colapso en las principales vialidades.

En este último, la avenida Candiles quedó completamente anegada, impidiendo el paso vehicular. En la capital, un camión de transporte público Qrobús quedó varado en la calle Torneros, en la colonia Peñuelas, atrapado por el agua.