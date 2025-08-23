Noche de terror en Querétaro: Muere una mujer ahogada tras el desbordamiento del Dren de Peñuelas

Una tromba que azotó la zona metropolitana de Querétaro por más de seis horas durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, provocó el desbordamiento del Dren de Peñuelas, lo que dejó un saldo trágico de dos personas sin vida, decenas de viviendas inundadas y vehículos arrastrados por la corriente.

Ante la magnitud de la emergencia, los cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno se han desplegado en las zonas más críticas para auxiliar a la población afectada.

¿Qué pasó en Querétaro? Se desborda el Dren de Peñuelas

La intensa lluvia, que se prolongó por más de seis horas, superó la capacidad del Dren de Peñuelas, convirtiendo las calles de colonias como la homónima en auténticos ríos. La fuerza de la corriente arrastró varios vehículos, inundó decenas de casas y dejó a numerosas personas atrapadas, lo que requirió una intensa labor de rescate por parte de los servicios de emergencia que se extendió por más de nueve horas.

Las autoridades de Protección Civil de Querétaro confirmaron el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la tormenta.



Una conductora perdió la vida ahogada

después de que su vehículo fuera arrastrado por la corriente sobre la avenida Paseo Constitución. Adicionalmente, fue localizado el cuerpo de un hombre en situación de calle dentro del dren. Se informó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que su muerte pudo haber ocurrido antes de la tormenta, siendo descubierto por la crecida del agua.

La Fiscalía General del Estado ya inició las carpetas de investigación correspondientes para ambos casos.

Caos en la Zona Metropolitana de Querétaro: vialidades colapsadas y autos varados

La intensa precipitación afectó a los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, provocando un colapso en las principales vialidades. En este último, la avenida Candiles quedó completamente anegada, impidiendo el paso vehicular. En la capital, un camión de transporte público Qrobús quedó varado en la calle Torneros, en la colonia Peñuelas, atrapado por el agua.

Las autoridades de los tres municipios afectados, junto con el gobierno estatal, han realizado recorridos para evaluar los daños y coordinar el apoyo a los damnificados. En la zona norte de la capital, se instalaron albergues y comedores comunitarios para atender a las familias que sufrieron las mayores pérdidas materiales.

Protección Civil ha informado que mantiene la alerta activa ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

