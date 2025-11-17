Tragedia en Oaxaca: Accidente de autobús deja muertos, heridos y caos vial en carretera Barranca Larga–Ventanilla

Un fuerte accidente ocurrido hoy 17 de noviembre, en pleno día feriado, desató alerta vial, caos y una amplia movilización de emergencia en la carretera federal 175 D, Barranca Larga–Ventanilla, en el estado de Oaxaca; la actualización de última hora por parte de la policía vial confirma una tragedia con al menos una persona fallecida confirmada y varios heridos tras el choque entre un autobús de pasajeros y un camión de carga.

¿Qué se sabe sobre el trágico accidente de autobús de pasajeros en la carretera federal '175 D' de Oaxaca?

De acuerdo con autoridades estatales, el impacto ocurrió a la altura del kilómetro 88, donde un autobús de color rojo colisionó contra un tráiler tipo quinta rueda que transportaba plataformas cargadas de cemento. La fuerza del golpe provocó que el transporte de pasajeros saliera dispardo a una barranca, dejando un escenario completamente bloqueado, obligando al despliegue inmediato de corporaciones estatales, federales y personal de auxilio.

Elementos de la Policía Vial Estatal, Guardia Nacional División Caminos y brigadistas de CAPUFE instalaron un operativo para asegurar la zona y permitir el traslado de los heridos, quienes fueron canalizados principalmente a hospitales de Puerto Escondido.

Paramédicos reportaron múltiples lesionados, algunos con heridas de consideración, mientras mantenían maniobras para liberar a pasajeros atrapados entre los restos del autobús.

Confirman fallecimiento de pasajera tras accidente de autobús en Oaxaca

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de 54 años originaria de Colotepec, ya identificada oficialmente; no obstante, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, advirtió que podría haber más víctimas mortales.

En el lugar se reportaron otras dos personas sin vida, pero la información permanece bajo verificación en tanto concluye el proceso de identificación.

"No vamos a adelantar datos hasta tener confirmación plena. Una víctima ha sido identificada y sobre las otras dos seguimos en proceso con las instancias correspondientes. No habrá especulación", señaló Romero López durante la conferencia del gobernador Salomón Jara, desde las instalaciones del Centro de Transferencia de Residuos de Oaxaca.

#Almomento 🔴 El accidente que se registró esta mañana sobre la autopista Barranca Larga- Ventanilla, deja al momento 10 personas lesionadas, mismas que ya están siendo trasladadas a hospitales, además de una mujer de 54 años sin vida, la cual era originaria de Colotepec.… pic.twitter.com/7j4w0nAlpv — TvAztecaOaxacaOficial (@TvAzteca_Oaxaca) November 17, 2025

"Se trata de un choque por alcance entre dos vehículos, pero aún no se conoce el origen del siniestro. Estamos atendiendo a las familias, acompañando a los heridos y asegurando el área para evitar más riesgos", agregó.

Circulación en carretera federal 175 D de Oaxaca sigue cerrada tras accidente de autobús

Las autoridades piden a quienes transiten por la zona extremar precauciones, pues los trabajos de emergencia mantienen reducción de carriles y tráfico lento en ambos sentidos.

CAPUFE informó que la autopista Barranca Larga–Ventanilla permanece cerrada en ambos sentidos tras el accidente de autobús a la altura del kilómetro 71 debido a las maniobras de grúas para retirar las unidades siniestradas.

También detalló afectaciones en las plazas de cobro en Oaxaca: la de Ventanilla continúa cerrada totalmente y la de Barranca Larga mantiene bloqueo en dirección a Ventanilla; la dependencia pidió a la ciudadanía tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse informada a través de la línea 074, donde se actualiza el estado de la vía en tiempo real.