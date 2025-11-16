Auto cae del puente en Morelia tras choque múltiple; hay tres personas lesionadas

Un fuerte choque múltiple se registró la mañana de este domingo en la Calzada La Huerta, en Morelia, dejando como saldo al menos tres personas lesionadas y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Tres lesionados tras aparatoso choque en Morelia

El percance ocurrió en el sentido de Morelia hacia Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 4, cuando tres vehículos chocaron, uno de ellos salió proyectado fuera del puente elevado, cayendo sobre el carril lateral.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de tránsito, el impacto entre los automotores provocó que la unidad que circulaba sobre el puente perdiera el control y terminara desplomándose varios metros abajo.

La caída generó grandes daños significativos al vehículo, el cual complicó las labores de atención y rescate de las autoridades.

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar y brindaron las primeras atenciones a tres personas que resultaron heridas durante el choque.

Tras ser valoradas, las víctimas fueron trasladadas a distintos centros médicos para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones.

Movilización tras choque múltiple en Calzada La Huerta km 4

Elementos de Tránsito y Movilidad implementaron un operativo para abanderar la zona del incidente y evitar nuevos siniestros, ya que el tráfico en la zona se vio severamente afectado.

🟠 MORELIA | Choque múltiple

Atendimos un choque en Calzada La Huerta km 4; tres personas fueron valoradas en el lugar.

⚠️ Mantén distancia segura y modera la velocidad.#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/eDsU01jxs0 — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) November 16, 2025

Asimismo, las autoridades ordenaron las maniobras necesarias para remover las unidades involucradas y restablecer la circulación lo antes posible.

El área permanecerá bajo vigilancia mientras se llevan a cabo los trabajos para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

