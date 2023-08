Lozoya logra suspender proceso por Agronitrogenados

Sin pagar un solo dólar, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya logró que un juez de control federal suspendiera el proceso que se le sigue por el delito de lavado de dinero dentro del caso Agronitrogenados.

Con la notoria oposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y los representantes de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el juzgador Gerardo Alarcón concluyó que la reparación del daño por 216 millones de dólares que comenzó a pagar en 2021 el empresario Alonso Ancira también beneficia a Lozoya Austin.

Sin embargo, el exfuncionario federal de la pasada administración seguirá en la cárcel al interior del Reclusorio Norte por el caso de corrupción de Odebrecht, en la cual enfrenta prisión preventiva justificada.

Emilio Lozoya señaló que no pagará 20 millones de dólares

Además, al comenzar la audiencia agendada para este jueves al mediodía, Emilio Lozoya fue tajante al señalar que no pagará los 20 millones de dólares que le exigía el gobierno federal como reparación del daño por los casos Agronitrogenados y Odebrecht pues consideró que las negociaciones para llegar a un acuerdo reparatorio se han convertido en “extorsiones” hacia él y su familia.

“Pido equidad ante la ley, que se me de el mismo trato y no se me discrimine respecto al otro concursado (Alonso Ancira). Ha habido conversaciones que yo llamaría extorsiones pues sabemos y bajan el monto de reparación como si fuera un mercado tropical. Hay un acuerdo cuando hay voluntades pero quieren utilizar el aparato de justicia en mi contra, están atropellando mis derechos”, señaló Lozoya.

Luego de que la defensa del exdirector de Pemex expusiera el criterio de un tribunal federal sobre los efectos de la reparación del daño cuando ha varios coacusados y uno de ellos ya pagó, el juez Gerardo Alarcón les dio la razón y consideró el los pagos que está realizando Ancira Elizondo son extensivos para Lozoya.

Ante ello el impartidos de justicia citó la tesis aislada del Tribunal y decidió suspender el procedimiento iniciado contra Emilio Lozoya Austin tal y como sucedió el 19 de abril de 2021 con el propietario de Altos Hornos de México.

Tras el fallo, los representantes de Pemex y la UIF aseguraron que como víctimas no fueron tratados con igualdad y quedan en estado de indefensión pues no queda garantizado el pago, por parte de Lozoya, de al menos 3.4 millones de dólares que fue la afectación supuestamente causada a Pemex por el caso Agronitrogenados.

La FGR acusa a Emilio Lozoya por la supuesta compraventa irregular de una planta de fertilizantes chatarra en el complejo Pajaritos en Cotzacoalcos, Veracruz lo cual, a decir de Pemex y la UIF causó un quebranto millonario a la empresa productiva del Estado Mexicano.