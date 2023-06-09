¿Cómo son las casas intermedias donde Emma Coronel cumplirá su sentencia?

El Buró Federal de Prisiones (BOP) trasladó esta semana a Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, a una casa intermedia donde terminará su periodo de reclusión tras ser condenada por narcotráfico, pero ¿Cómo son estos centros de confinamiento?

La sentencia de Emma Coronel es de tres años tras haberse declarado culpable, en 2021, de los delitos de conspirar para distribuir drogas; lavado de dinero y participar en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante o una organización criminal.

Esto es lo que debes saber sobre la casa intermedia donde Emma Coronel terminará su pena para recuperar su libertad total.

¿Por qué Emma Coronel irá a una casa intermedia?

De acuerdo con la descripción del Buró Federal de Prisiones, las casas intermedias o centros de confinamiento no son para todos los presos. Se trata de un beneficio que, principalmente, se otorga a quienes han colaborado con las autoridades o han agilizado el proceso en su contra.

Las casas intermedias sirven para reinsertar en la sociedad a los reos|Captura de video.

Es importante recordar que Emma Coronel no solo se entregó voluntariamente, sino que también habría registrado buen comportamiento con sus compañeros de celda. Este punto es importante para lograr que los reclusos reciban este beneficio, según el Buró.

Así son las casas intermedias o centros de confinamiento

El Buró Federal de Prisiones señala que estas residencias son para aquellos presos que obtienen nuevos derechos, entre los que destacan salir durante el día para trabajar, tomar clases para aprender un oficio, capacitación laboral, terapia psicológica, entre otras.

Para obtener estos beneficios los reos deben cumplir ciertas reglas y no reincidir en las actividades por las que fueron detenidos y sentenciados. Estas casas por lo regular están en ubicaciones poco conocidas por el público en general

"Brindan un entorno seguro, estructurado y supervisado, así como asesoramiento laboral, colocación laboral, asistencia en administración financiera y otros programas y servicios. Ayudan a los reclusos a reconstruir gradualmente sus lazos con la comunidad y facilitan la supervisión de las actividades de los exdelincuentes durante esta fase de reajuste", expone el sistema de prisiones estadounidense.