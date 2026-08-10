Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 10 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Sentiste un temblor hoy? Sigue el minuto a minuto de todos los movimientos telúricos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.

¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

Para que te llegue la alerta al celular no se usan mensajes de texto ni internet, sino una tecnología llamada difusión celular.

Cuando los sensores detectan un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un aviso masivo y simultáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona.

Tu celular recibe la señal con una pantalla especial de emergencia y un sonido fuerte, saltándose todo el tráfico telefónico para que la alerta nunca se trabe ni se sature aunque la gente esté intentando llamar al mismo tiempo.