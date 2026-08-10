¿El eclipse solar afecta a las mujeres embarazadas? El origen de un mito que sigue vigente

¿Estás embarazada y no podrás ver el eclipse solar? A lo largo de los siglos, este evento astronómico ha sido objeto de distintas interpretaciones entre diferentes culturas.

En México, una de las creencias más conocidas es sobre que las mujeres embarazadas deben protegerse durante estos fenómenos para evitar que sus bebés nazcan con alguna marca o malformación.

De ahí surgieron prácticas como colocarse un listón rojo alrededor del vientre, usar un objeto de metal o incluso llevar un pedernal durante un eclipse. ¿Pero de dónde viene esta creencia?

¿Por qué se creía que un eclipse podía afectar al bebé?

Para algunos pueblos nahuas, un eclipse solar significaba que una fuerza o una deidad estaba mordiendo o comiéndose al Sol. Como durante el fenómeno parecía que al astro le faltaba una parte, rápidamente se asoció con el nacimiento de los bebés.

Bajo esta ideología, si el Sol podía ser “mordido”, algo semejante podía sucederle al bebé dentro del vientre de una mujer embarazada. En particular, se llegó a relacionar el eclipse con el nacimiento de bebés con labio hendido o alguna marca en el rostro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha documentado que, dentro de estas creencias, algunas mujeres embarazadas se colocaban un pedernal como una forma de protección durante los eclipses.

¿De dónde salió el listón rojo para las embarazadas?

El famoso listón rojo parece ser un mito popular adquirido de antiguas prácticas protectoras. En otras épocas, los objetos utilizados podían ser pedernales, cuchillos, alfileres o diferentes piezas metálicas.

Con el paso del tiempo, en algunas comunidades estas prácticas fueron sustituidas por un listón rojo colocado alrededor del vientre. La creencia se mantuvo como parte de los mitos relacionados con los eclipses, aunque el objeto utilizado para la supuesta protección fue cambiando.

También existen otras versiones donde se recomienda evitar los objetos metálicos; otras sostienen precisamente lo contrario y aconsejan utilizar un alfiler, una pieza de metal o incluso ropa interior roja.

¿Qué pensaban los mexicas sobre los eclipses?

Los eclipses tenían un significado importante dentro de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. De acuerdo con la UNAM, algunos pueblos creían que un dragón o un monstruo devoraba al Sol o a la Luna, mientras que en la tradición hindú el eclipse fue relacionado con el demonio Rahu.

En todos estos casos, el fenómeno celeste provocaba una explicación basada en las creencias religiosas y culturales de cada sociedad. La relación entre los eclipses y el embarazo también fue estudiada desde la antropología.

El investigador Roberto A. Castro analizó esta creencia en la comunidad de Ocuituco, Morelos, en el ensayo “La lógica de una de las creencias tradicionales en salud: eclipse y embarazo en Ocuituco, México”.

El análisis relaciona la creencia con elementos de la cosmovisión nahua, entre ellos la teoría de lo caliente y lo frío, los relatos sobre la creación del Sol y la Luna y las formas tradicionales de explicar los riesgos durante el embarazo.

¿Un eclipse solar puede causar malformaciones en el bebé?

Si bien expertos señalan que no existe evidencia científica de que un eclipse solar provoque labio hendido, manchas, deformaciones o daños al bebé durante el embarazo.

Tampoco se ha demostrado que una mujer embarazada necesite utilizar un listón rojo, un alfiler, un cuchillo, un pedernal u otro objeto para proteger al feto durante un eclipse.

Por lo tanto, la idea de que el eclipse puede “morder” al bebé es parte de una tradición cultural y no de un mecanismo médico comprobado.