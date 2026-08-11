Oración de hoy para la protección familiar: La plegaria para pedirle a Santa Clara de Asís por la paz del hogar este 11 de agosto

Cada 11 de agosto, la Iglesia Católica celebra una memoria obligatoria en su calendario litúrgico dedicada a una de las figuras espirituales más luminosas: Santa Clara de Asís. En tiempos donde las preocupaciones diarias abruman nuestra mente, recurrir a la fe representa un refugio invaluable. Por eso, hoy destacamos la oración de esta santa para solicitar el resguardo de nuestros seres queridos, alejar los miedos y llenar cada espacio de la casa con luz y armonía divina.

Oración para hoy 11 de agosto: Pide a Santa Clara por tu familia

Para realizar esta plegaria, busca un rincón tranquilo en tu casa. Cierra los ojos, respira profundamente y pronuncia estas palabras con devoción.

"Gloriosa Santa Clara de Asís, tú que dejaste todo para seguir una vida de humildad y profunda fe, hoy acudo a ti con el corazón abierto. Te ruego que derrames tu luz sobre mi familia. Protege a mis seres queridos de todo mal, aleja las angustias que perturban nuestro descanso y trae la verdadera paz a nuestro hogar. Fortalece nuestros lazos, ilumina nuestras decisiones en los momentos difíciles y ayúdanos a caminar siempre con esperanza. Te confío la vida de mis hijos y familiares, para que encuentren refugio bajo tu manto amoroso. Amén."

Santoral hoy 11 de agosto: El legado de Santa Clara de Asís

El santoral católico reserva este día para honrar a la fundadora de la Orden de las Hermanas Pobres, conocidas hoy como las Clarisas. Nacida en una familia noble italiana, Clara abandonó las riquezas terrenales a los dieciocho años tras escuchar predicar a San Francisco de Asís. Su valentía marcó un antes y un después en la historia religiosa mundial.

El Papa Alejandro IV la canonizó apenas dos años después de su muerte. Hoy reconocemos a Santa Clara no solo por su vida austera, sino porque es considerada patrona de la televisión y las telecomunicaciones. Sin embargo, su mayor legado radica en la claridad espiritual que ofrece a quienes enfrentan momentos de oscuridad y necesitan tomar decisiones importantes para el futuro de los suyos.

