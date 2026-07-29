La fecha exacta del eclipse total de Sol de agosto 2026 en el que la Luna oscurecerá por completo a estos países

Desde hace un siglo, la Península Ibérica no veía un eclipse total de Sol y en agosto 2026 romperá el fin de esta racha para poder dar inicio a una tríada de eclipses históricos que ocurrirán entre 2027 y 2028.

España será el país con la mayor franja de totalidad, aunque el fenómeno también podrá observarse de forma parcial en otros países, incluyendo partes de Norteamérica.

¿Cuántos días faltan para el eclipse total de Sol de agosto 2026? Fecha exacta

¡Inicia la cuenta regresiva! Este 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primero de los tres eclipses solares totales que podrán observarse en Europa. El fenómeno será visible al atardecer en diversas ciudades y alcanzará su punto máximo alrededor de las 20:30 horas (hora peninsular).

Alrededor de las 19:00 horas, estas zonas vivirán dos noches en un mismo día cuando la Luna se coloque exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por dos minutos enteros la luz del atardecer.

A comparación de otros eventos, el eclipse ocurrirá al atardecer, justo cuando el astro rey se encuentre en su punto más bajo del horizonte, por lo que este alineamiento astronómico no se repetirá en años.

El 12 de agosto, un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal. Otras regiones verán un eclipse parcial.



Consulta los horarios y algunas ciudades desde donde será visible:… pic.twitter.com/iI0ISssI2C — NASA en español (@NASA_es) July 21, 2026

¿En dónde se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto 2026?

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo occidental de Islandia, antes de cruzar el océano Atlántico. Gracias a ello, las regiones del oeste de Europa serán las más favorecidas para observar el fenómeno en todo su esplendor.

De esta forma, los países donde se verá el eclipse total será en:



Groenlandia

Islandia

España (el norte y este del país estarán dentro de la franja de totalidad)

Norte de Portugal

Países donde se verá de forma parcial:



Canadá (este)

Irlanda

Reino Unido

Francia

Bélgica

Países Bajos

Luxemburgo

Alemania

Suiza

Noruega

Rusia

España será el país donde mejor se pueda ver el eclipse solar, aunque será en su última fase debido a que termina en Baleares, casi en la puesta de Sol.

En dicho país, las primeras ciudades en disfrutar del fenómeno serán A Coruña y Galicia, donde el fenómeno comenzará alrededor de las 19:31 horas. El punto máximo se alcanzará a las 20:28 horas y concluirá aproximadamente a las 21:22 horas.

Tríada de eclipses solares en Europa

A partir este 2026, el cielo vivirá una tríada de eclipses, un nombre que ha recibido por la secuencia rara de tres fenómenos visibles en España y otros puntos de Europa, entre ellos el famoso eclipse del siglo.

Las fechas en que ocurrirán son los siguientes:

