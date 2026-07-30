Se despiden las escuelas militarizadas: SEP ordena su cierre definitivo para el nuevo ciclo escolar

Luego de que salieran a la luz múltiples casos de abusos contra alumnos de escuelas militarizadas o en cursos de verano bajo la modalidad de “militar”, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el cierre definitivo de estos planteles para antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027.

Esto a raíz de la muerte de Dafne Quintos, una menor de apenas 13 años, quien murió luego de una serie de abusos presuntamente sufridos dentro de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

SEP anuncia el cierre definitivo de escuelas militarizadas

Para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que ninguna institución podrá operar bajo la denominación o modalidad “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o cualquier otra análoga que haga referencia a la disciplina militar.

Es decir, si para el 31 de agosto se detecten instituciones que operen de esta manera, se procederá a la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva.