¿Se puede saber si un huevo tiene salmonela? La respuesta definitiva de los expertos

El reciente retiro de más de 19 millones de huevos en Estados Unidos por posible contaminación de salmonela, encendió las alarmas de miles de familias, resurgiendo la duda de si existe o no una forma clave para identificar si este alimento está infectado, pero ¿qué dicen los expertos?

La alerta alimentaria fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), así como el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en el país vecino.

¿Qué es la salmonela y cómo se contagia?

La salmonela es un grupo de bacterias que vive en el intestino de las personas y animales, una de las causas más comunes por intoxicación alimentaria en México y el resto del mundo.

Cuando esta bacteria entra a tu cuerpo, casi siempre por comer o beber alimentos contaminados, provoca una infección digestiva conocida como "salmonelosis".

¿Se puede saber si huevo está contaminado con salmonela?

La respuesta es no. Desafortunadamente no existe un método para que los consumidores puedan saber si un huevo está contaminado con salmonela hasta el momento en el que se enferman.

Según los expertos, los huevos con salmonela lucen exactamente igual que los no contaminados, es decir, tienen el mismo aspecto, olor y sabor.

Lo mismo pasa con las gallinas y otras aves infectadas con esta bacteria, lucen perfectamente sanas. Los expertos saben que los animales están contaminados tras realizar un análisis de muestra.

Mitos comunes para “detectar” salmonela en el huevo: ¿Por qué no funcionan?

¡No caigas en engaños! Debido a que no posible detectar la salmonela en un huevo antes de comerlo, te compartimos los mitos más comunes para "verificar" si el alimento está contaminado, así como las razones por las que NO funcionan.



Prueba del vaso con agua: Si flota o se hunde. Esto solo mide la cantidad de aire dentro del huevo por la porosidad de la cáscara; solo indica la frescura o el tiempo de almacenamiento.

Si flota o se hunde. Esto solo mide la cantidad de aire dentro del huevo por la porosidad de la cáscara; solo indica la frescura o el tiempo de almacenamiento. Diferente olor y aspecto al romperlo : Las bacterias que descomponen la comida generan mal olor, pero los patógenos como la Salmonella son inodoros e insípidos.

: Las bacterias que descomponen la comida generan mal olor, pero los patógenos como la son inodoros e insípidos. Lavar el huevo: El agua y la humedad dañan la cutícula protectora natural de la cáscara y facilitan que los poros permitan el paso de gérmenes hacia el interior.

La única manera efectiva de asegurar que un huevo este libre de salmonela es cocinarlo por completo, hasta que la clara y la yema estén firmes, alcanzado una temperatura interna segura.

Consejos prevenir una infección por salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos compartió algunos consejos clave para evitar contagiarte de salmonela al comer huevos infectados.

¿Cómo comprar y almacenar los huevos?

Cómpralos en tiendas que los mantengan refrigerados.

Almacénalos en casa a una temperatura de 4°C o menos.

Desecha de inmediato los huevos que tengan cascara rota o fisurada.

¿Cómo preparar y cocinar los huevos?

Cocínalos hasta que la yema y la clara estén completamente firmes.

Asegúrate que los platillos con huevo tengan una temperatura interna alta.

Usa huevos pasteurizados para platillos que incluyen huevo crudo o poco cocidos.

para platillos que incluyen huevo crudo o poco cocidos. No pruebes ni consumas masa o mezcla cruda para pasteles o galletas.

¿Cuánto tiempo duran los huevos en el refrigerador?

Según expertos, los huevos frescos se conservan en buen estado dentro del refrigerador entre 3 a 5 semanas a partir de la fecha de empaque.

En caso de que te sobren claras o yemas separadas, deben guardarse en un recipiente hermético y consumirse en un plazo de 2 a 4 días.