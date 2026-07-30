¿SEP adelanta el regreso a clases? Las personas que deberán volver a las aulas antes del 31 de agosto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo oficial la fecha de regreso a clases para millones de alumnos de educación básica durante el ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, esto no aplica para todos, ya que estas personas deberán volver a las aulas una semana antes de lo establecido.

Para este nuevo año escolar, el calendario oficial establece 185 días de clases efectivos y alrededor de 45 días de descanso, sin incluir fines de semana. Lo que representa en teoría, más días de actividades respecto al ciclo 2025.

¿Quiénes deben regresar antes del inicio de clases, según el calendario de la SEP?

¡Es oficial! A partir del 24 de agosto da comienzo las sesiones de Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva, por lo que maestros de todas las escuelas a nivel nacional deberán regresar a las aulas.

Durante esta etapa, directivos y maestros se reúnen en los plantes para discutir la planeación didáctica que se llevará a cabo durante todo el curso, así como adecuar los contenidos que plantea la SEP a las necesidades de cada grupo.

Esto tendrá una duración de cinco días, que abarca del 24 al 28 de agosto, con la finalidad de tener ya planeada la agenda de trabajo para que el lunes 31 de agosto, todos los alumnos vuelvan a las aulas.

Fecha de regreso a clases para alumnos SEP

¡Ya se acerca la hora de comprar útiles! La SEP estableció la fecha de regreso a clases para el lunes 31 de agosto de 2026 a nivel nacional. En este día se espera que alrededor de 34.5 millones de estudiantes den comienzo al curso 2026-2027.

Mientras que el fin de clases está marcado para el viernes 9 de julio de 2027. En el calendario se incluyen puentes oficiales, megapuentes, viernes de Consejo Técnico Escolar, así como periodos vacacionales.

Mientras que en el primer mes de clases, es decir septiembre, los alumnos podrán gozar de dos días de suspensión de clases, gracias al puente del Día de la Independencia de México y por el viernes de CTE.

Todos los puentes que establece el calendario SEP

En Azteca Noticias, te compartimos los puentes establecidos mes por mes con base en el calendario del ciclo 2026-2027:

Septiembre



Miércoles 16 de septiembre: Puente por la Independencia de México

Viernes 25 de septiembre: Puente Técnico Escolar (CTE).

Octubre a Noviembre



Viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre: Megapuente de 4 días por CTE que se junta con el Día de Muertos

Viernes 13 al lunes 16 de noviembre: Megapuente de 4 días por Descarga Administrativa y el puente de la Revolución Mexicana

Viernes 27: Día de Consejo Técnico

Diciembre



Lunes 21 de diciembre al viernes 8 de enero: Vacaciones de Invierno

Enero a Febrero



Viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero: Megapuente por el Aniversario de la Constitución

Viernes 26 al domingo: Consejo Técnico.

Marzo a Abril



Viernes 5: día de Descarga Administrativa.

Lunes 15 de marzo: puente por el Natalicio de Benito Juárez.

Lunes 29 de marzo al viernes 9 de abril: Vacaciones de Semana Santa

Viernes 30 de abril: Día del Niño y viernes de Consejo Técnico

Mayo



Miércoles 5 de mayo: Aniversario por la Batalla de Puebla

Viernes 28: Reunión de CTE

Junio-Julio

