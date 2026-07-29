¿Cómo evitar enfermarte por huevos con salmonela? La guía definitiva para reducir las probabilidades

Luego de que retiraran más de 19 millones de huevos con salmonela en Estados Unidos, han surgido distintas dudas sobre cómo evitar contraer dicha enfermedad por comer este alimento contaminado.

¿Cómo puedes reducir las probabilidades de enefermarte y a qué síntomas debes poner atención?

¿Cómo se contaminan los huevos con Salmonela?

Esta bacteria se adhiere a la parte de afuera del huevo cuando la gallina lo pone o cuando tiene contacto con los excrementos de la misma.

No sería la única forma en la que se pueden contaminar, pues la salmonela también puede formarse al interior del huevo, mientras se está formando dentro de la gallina, antes de que se desarrolle la cáscara.

Aunque ya se tiene mucho más control de la salmonela y hay muchas menos gallinas infectadas, el riesgo de contaminación sigue existiendo.

¿Guardas los huevos correctamente?



Tras el retiro de más de 19 millones por riesgo de salmonela, expertos recuerdan cuál es el error más común al almacenarlos y cómo evitar poner en riesgo tu salud.https://t.co/4BS4ViafHm pic.twitter.com/3WBvtKsrUW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

¿Cómo evitar enfermarte por un huevo con salmonela?

Si quieres evitar contraer salmonela por huevos infectados, estas serían las recomendaciones oficiales:

En la compra y almacenamiento:

- Compra huevos en tiendas que los mantenga refrigerados.

- Almacénalos en casa a una temperatura de 4 °C o menos.

- Desecha de inmediato huevo que tenga la cáscara rota o fisurada

En la preparación y cocción:

- Cocina los huevos hasta que tanto la yema como la clara estén completamente firmes.

- En platillos con huevo, asegúrate de que alcancen una temperatura interna alta, alrededor de 71°C.

- Usa huevos pasteurizados para platillos que incluyen huevo crudo o poco cocido.

- No pruebes ni consumas masa o mezcla cruda para pasteles o galletas.

Higiene y conservación:

- Lava con agua y jabón tus manos, utensilios, tablas de cortar y superficies luego de manipular huevo crudo.

- Refrigera los platillos con huevo en un lapso de 2 horas después de su cocción, o 1 hora si la temperatura ambiente supera los 32 °C.

Síntomas de la salmonela

Si presentas alguno de estos síntomas, es importante que pongas mucha atención pues podrías tener salmonela:



Diarrea

Fiebre

Vómito

Calambres en el estómago

Los síntomas aparecen después de unas 6 horas y 6 días de haber contraído la infección y duran alrededor de 4 a 7 días.

Aunque la mayoría se recupera rápido, la infección puede volverse grave o mortal en niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años y personas con el sistema inmunológico débil.

#Salud | La salmonela puede transmitirse por el consumo de huevos contaminados y provocar síntomas como fiebre, diarrea y dolor abdominal. Conoce cómo prevenir esta infección y proteger tu salud. 🥚⚠️ pic.twitter.com/SBdsSuYprq — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) July 29, 2026

¿Qué hacer si tienes síntomas de salmonela?

La mayoría se recupera sin necesidad de tratamiento médico, tomando muchos líquidos para evitar la deshidratación.

¿Cuándo debes llamar al doctor en el caso de adultos?



Diarrea que no mejora después de 3 días. Vómitos por más de 2 días. Fiebre mayor a 39 °C. Heces con sangre. Signos de deshidratación, poca orina, orina muy oscura, mareos, boca muy seca.

¿Cuándo llamar al doctor en el caso de niños?

