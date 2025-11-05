“Estaba barato": Encañonan y roban a hombre tras acordar comprar un auto en la CDMX

La oferta era demasiado buena para ser verdad. Un hombre de 47 años, que vio un vehículo en venta a un "muy bajo costo" a través de redes sociales, acudió a una cita en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, con 95 mil pesos en efectivo para cerrar el trato por el auto; sin embargo, todo era una trampa.

Al llegar al lugar, fue amagado por cuatro sujetos armados que lo despojaron del dinero y huyeron; sin embargo, el acto fue reportado ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), quienes lograron la detención de dos de los presuntos responsables: un hombre y una mujer, ambos con antecedentes penales por delitos graves.

¿Dónde fue el asalto por querer comprar un auto visto en redes sociales?

El atraco fue reportado por los operadores del C2 Poniente, quienes alertaron a los oficiales sobre un robo a transeúnte en el cruce de las calles Orquídea y Abedules, en la colonia Lomas de los Cedros. La víctima relató que, tras pactar la compra del vehículo "barato" por redes sociales, llegó al punto de encuentro.

Mientras esperaba al supuesto vendedor en este punto, ubicado al poniente de la CDMX, fue sorprendido por cuatro hombres que lo amagaron con una pistola, le arrebataron los 95 mil pesos que traía para la compra y huyeron.

Buscan por cámaras de seguridad a presuntos asaltantes

De inmediato, los operadores del C2 Poniente iniciaron el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona. Mediante el "videoreplay", observaron la ruta de escape de los delincuentes. Las cámaras captaron cómo dos de los asaltantes abordaron una camioneta color azul, a la que momentos después se subió una mujer para continuar la huida.

Con el seguimiento en tiempo real, se implementó un despliegue operativo. Los policías localizaron la camioneta sospechosa en el cruce de las calles Fray Bartolomé de las Casas y Desierto de los Leones, en la misma demarcación. Al verse descubiertos, los ocupantes bajaron de la unidad y emprendieron la huida a pie.

Tras una persecución, los uniformados lograron alcanzar y detener a un hombre de 32 años y a una mujer de 36.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Efectivos de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a un hombre y a una mujer, que posiblemente citaron a un ciudadano para venderle un vehículo, lo amagaron con un arma de fuego y lo despojaron de 95 mil pesos en efectivo, en calles de la colonia… pic.twitter.com/ynLkPVc3gT — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 5, 2025

Asaltos en CDMX: Dan con dos exconvictos por delitos graves

Al momento de la detención, a la pareja se le aseguraron 50 mil pesos en efectivo (parte de lo robado), dos teléfonos celulares y la camioneta en la que escapaban.

El historial de los detenidos reveló la peligrosidad de la célula:



El hombre de 32 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2023 por Abuso Sexual Agravado .

. La mujer de 36 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2013 por Violación y abuso sexual por omisión de denuncia.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e investigará el paradero de sus otros dos cómplices.