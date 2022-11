Encuentran a coyote debajo de un vehículo abandonado en Toluca

En la delegación Capultitlán de la capital mexiquense fue capturado un coyote. Que de acuerdo con versiones oficiales se encontraba debajo de un vehículo abandonado. En la Calle Benito Juárez.

Para los vecinos no fue tan sorpresivo este hallazgo, ya que esta delegación colinda con Santiago Tlacotepec, que forma parte de las faldas del nevado de Toluca.

Expertos dicen que es común el acercamiento de esta fauna a las zonas urbanas debido a su alimentación.

“Se alimenta casi de todo incluso pueden comer hasta basura por eso su cercanía con los centros de población ya que por eso se alimentan de otras zonas, son de diversidad de ambientes podemos encontrarlo en todos los ecosistemas, desiertos bosques selvas bajas por eso su distribución es tan amplia y parte de esto pues tiene que ver con su dieta principalmente mamíferos pequeños cómo son ratas, ratones, roedores algunas aves,” dijo Leopoldo Islas Flores, docente de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Fue un reporte ciudadano el que alertó a los cuerpos de emergencia, quienes informaron de la identificación del animal en las redes sociales.

Este, ya se encuentra en manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA.

El llamado a la población es a que en caso de percatarse de la presencia de fauna silvestre en áreas urbanas, evitar hacerles daño y auxiliarse con las autoridades de emergencia.

¿Son peligrosos los coyotes para los humanos?

Los coyotes son criaturas relativamente tímidas cuando se trata de interacción humana. No son audaces, como los lobos, que seguirán a una persona durante días en la naturaleza esperando una oportunidad para atacar. Los coyotes son comparativamente pequeños en comparación con sus primos más viciosos, y no representan una amenaza real de agresión para un humano adulto. Los seres humanos no son vistos como una fuente de alimento para estos animales, por lo que no existe un peligro inmediato.