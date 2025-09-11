Balean a secretario de Seguridad Pública municipal durante enfrentamiento en Puebla

El barrio de San Miguel, Amozoc se convirtió en un campo de batalla entre sujetos armados y fuerzas de la Secretaria de Seguridad Pública Puebla, la tarde de este miércoles 10 de septiembre.

Durante el ataque a balazos, resultó herido el titular de la dependencia a nivel municipal, el marino José Luis Corrales Serrano, además se tiene reporte de una persona muerta.

Enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes en Amozoc, Puebla

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cuando un grupo de sujetos no se detuvo en un punto de revisión instalado por elementos municipales y de la Secretaría de Marina.

Ante la negativa, los sospechosos abrieron fuego contra los policías, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, José Luis Corrales, quien se desempeña como Secretario de Seguridad Ciudadana de Amozoc, resultó lesionado por los impactos de bala.

Como saldo preliminar, se tiene reporte que uno de los que participó en la agresión, murió en la zona.

Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública en Amozoc

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio desplegó un operativo conjunto con autoridades federales y municipales para asegurar la zona.

Hay que recordar que, el tiroteo en el Barrio de San Miguel generó una intensa movilización de policías, por lo que varias calles tuvieron que ser cerradas, afectando a transeúntes.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes para identificar a los agresores.

¿Cuál es el estado de salud del secretario de Seguridad Pública?

La SSP de Amozoc informó que el titular de la dependencia se encuentra estable, y las balas recibidas no comprometieron ningún órgano vital.

Mientras tanto, las investigaciones buscan esclarecer el origen del ataque, la identidad de los responsables y si pertenecen a grupos criminales instalados en la región.