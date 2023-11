¿Cómo entrenar al cerebro para ver las cosas de otra manera? Esto dice la neurociencia

La mente humana guarda toda una serie de incógnitas que van más allá de nuestra comprensión; sin embargo, el que no la conozcamos del todo no quiere decir que no podamos entrenarla.

Los malos hábitos y la forma negativa en que pensamos son algo que sí se puede cambiar, sólo es cuestión de entrenarla para mirar las cosas desde otro enfoque, justo como se hace con los músculos. Al menos eso es lo que propone la neurociencia.

“Cuando estás entrenado, duermes mucho mejor, tienes la capacidad de desconectar, vives el estrés de otra manera, el estrés puede ser positivo y tu cerebro te puede llevar a que sea positivo, tienes mejor estado de ánimo, pero también tienes mucha más claridad mental”, menciona Ana Ibáñez, una neurocientífica.

Esto le pasa a tu cuerpo si dejas de tomar #alcohol por un tiempo.



La bebida afecta al #cerebro, interfiriendo con las vías de comunicación entre las #neuronas.



Esto puede causar cambios en el estado de ánimo y #comportamiento.https://t.co/wzGPJZVzdY pic.twitter.com/M1voIh2LcO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2023

No basta con “echarle ganas”, como muchos insisten en seguir diciendo. Este tipo de expresiones sólo empeoran la condición de la personas que lo escuchan, pues no todos se encuentran en las mismas situaciones de vida.

“Cuando después vamos en el colectivo, apretados, aburridos, mirando una red social, resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común más llena de obligaciones y percances. Es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida”, dice Santiago Bilinkis, tecnólogo y escritor.

¿Cómo se puede entrenar al cerebro?

Cambiar los pensamientos y entrenar al cerebro es un proceso que lleva su tiempo; para lograrlo, no se necesita únicamente el apoyo moral de los charlatanes que sólo invitan a ver las cosas de manera positiva así como así.

“Es sorprendente y fascinante lo que uno puede cambiar cuando entrenas tu cerebro, cuando sabes hacia donde dirigir tus pensamientos, tus acciones. Y uno de los grandes descubrimientos es que las neuronas se siguen regenerando, hay neurogénesis, es decir, nacimiento de neuronas y tenemos mucha capacidad de transformación y de cambio”, dice Ana Ibáñez.

Reentrenar a nuestro cerebro es posible con las herramientas adecuadas y de la mano de verdaderos expertos; es decir, acompañado de neurocientíficos, médicos, psicólogos, etc.

Y esto no es algo que deba de tomarse a la ligera, pues la principal función de la mente es ayudarnos a sobrevivir, mantenernos en situaciones seguras, conocidas y bien manejadas. Brindarle nuevos desafíos para poder dar el siguiente paso es una manera de sorprenderla y ayudarla a mejorar.

“Cuando la motivación y el beneficio que hay detrás de eso nuevo es suficientemente grande para que tu cerebro se ilusione y entonces sí se atreva a dar ese siguiente paso y no sienta miedo. Cuando ese beneficio no está tan claro, se lo tenemos que dar nosotros, porque sino nuestro cerebro siempre nos va a echar para atrás”, señala la neurocientífica.