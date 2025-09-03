“El verdugo, la cabrona, fue mi mamá". Con una crudeza que hiela la sangre, Giovanna, una joven de 29 años, ha narrado en una desgarradora entrevista con Alejandro Villalvazo sobre el infierno de abuso, trata y explotación que vivió durante 14 años, orquestado por la mujer que le dio la vida.

Su testimonio no solo expone a su madre, Gema, quien lleva dos años en prisión preventiva, sino también a un sistema de justicia que, asegura, la ha revictimizado, encarnado en un juez que “parece parte del equipo de defensa de la acusada”.

La historia de Giovanna es una de supervivencia, pero su batalla está lejos de terminar. Ahora no solo lucha contra sus fantasmas, sino también contra un juez que, denuncia, busca dejar en libertad al “monstruo” que la vendió.

#AlertaVialFIA | Cierran Ignacio Altamirano y Antonio Caso, colonia San Rafael.



Manifestantes exigen cambio del juez Eduardo Esquivel en caso de Giovanna, víctima de trata presuntamente a manos de su propia madre.



Temen que la detenida quede libre.



📹 | @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/Frbb8fxRFL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025

¿Qué pasa con Giovanna y su caso de trata por su madre?

Desde hace dos años, la madre de Giovanna, Gema, enfrenta un proceso penal; sin embargo, la justicia parece haberse torcido. Giovanna acusa directamente al juez Eduardo Esquivel de actuar con parcialidad, favoreciendo a su agresora.

“Es un juez parcial”, afirma Giovanna. Relata que en una audiencia, el juez se negó a darle la palabra a su abogado, pero sí le dio “recomendaciones” a la defensa de su madre para que solicitaran el cambio de medidas cautelares y así pudiera seguir su proceso en libertad:

“Si ustedes quieren solicitar el cambio de medidas cautelares, solicítenlo para la siguiente audiencia”. Y “si ustedes también quieren meter nuevas pruebas, hagan el traslado de una vez”. Eso al final rompe la imparcialidad, porque, por un lado, a mi abogado no le da la palabra y, por otro lado, a la defensa, pues le da recomendaciones, señaló.

“Las pruebas supervenientes o pruebas nuevas… nunca le dio la palabra a mi abogado. Él [el juez] había dicho ‘ya resolví', y mi abogado [respondió] ‘pero no me diste la palabra nunca’. Y en ese momento yo interfiero suplicándole y las acepta con mala gana”, narra Giovanna sobre la actitud del juzgador.

¿Quién es José? El depredador al que su madre entregó a Giovanna

El testimonio de Giovanna también apunta a otro villano en su historia: un hombre llamado José, de aproximadamente 50 años, a quien su madre la entregó cuando ella solo tenía 10. Bajo la fachada de una “figura paterna” que la llenaba de regalos, este hombre la explotó sexualmente.

“Siempre había algo que hacía que nos separáramos y él me llevaba aparte a hoteles o a estar sola con él”, recuerda.

Aunque este hombre fue denunciado, Giovanna confirma con dolor que, hasta la fecha, sigue en libertad. “La Fiscalía está haciendo lo que le compete para poder dar con su paradero, pero tristemente, pues sigue libre”, afirma, refiriéndose a un pederasta que hoy tendría unos 70 años.

Sobreviviente de trata: La historia de Giovanna, fue vendida por su mamá



Con 29 años, Giovanna comparte el infierno que vivió desde los 4 años. Fue maltratada, abusada, violada y vendida por la persona que más debió protegerla: su propia madre.



Durante 14 años, hasta los 18,… pic.twitter.com/N2JvrH3CRz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 3, 2025

El mensaje final a su madre: “La diferencia es que yo sí la quise”

Cuestionada sobre qué le diría a su madre si la tuviera enfrente, Giovanna ofrece una respuesta que resume la profundidad de su dolor y su fortaleza:

“Creo que sería una de las cosas más fuertes, pero creo que yo lo único que le diría es que la diferencia entre ella y yo es que yo sí la quise”. La lucha de Giovanna continúa, con una audiencia crucial próxima a realizarse, su caso se ha convertido en un símbolo de la batalla contra la impunidad y la revictimización dentro del sistema de justicia mexicano.