Al grito de "¡Hermana, aquí está tu manada!”, un grupo de manifestantes bloqueó durante casi cinco horas los accesos al Poder Judicial de la Ciudad de México este lunes 1 de septiembre, exigiendo justicia para Giovanna, una joven víctima de trata de personas a manos de su propia madre.

La protesta logró su objetivo inmediato: la audiencia programada para ese día fue detenida, ya que la imputada no pudo ingresar al recinto; sin embargo, la demanda de fondo es mucho más profunda: exigen un cambio de juez por presuntamente mostrar parcialidad hacia la agresora.

El infierno de Giovanna: 8 años de trata por su madre

El caso que ha desatado la indignación es desgarrador. Desde los 10 y hasta los 18 años, Giovanna fue víctima de trata de personas. Durante ocho años, su propia madre fue su tratante, tras lograr escapar, la joven la denunció, y desde hace dos años, la mujer se encuentra en prisión preventiva.

#AlertaVialFIA | Cierran Ignacio Altamirano y Antonio Caso, colonia San Rafael.



Manifestantes exigen cambio del juez Eduardo Esquivel en caso de Giovanna, víctima de trata presuntamente a manos de su propia madre.



Temen que la detenida quede libre.



📹 | @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/Frbb8fxRFL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025

Juez es acusado de parcialidad en el caso de Giovanna

La exigencia de un nuevo juez surgió después de una audiencia reciente que, según los denunciantes, tomó un giro inesperado. Afirman que el juez a cargo del caso se inclinó “mucho hacia la imputada”, llegando a pedirle que confiara en él y en el sistema.

Además, en un acto que los manifestantes califican como inapropiado y falto de perspectiva de género, el juez habló de su propia vida personal, mencionando que su madre había muerto. Los simpatizantes de Giovanna aseguran que todo esto quedó grabado en el registro de la audiencia.

#AlertaVialFIA | Tras casi cinco horas, reabren la circulación en calles aledañas a los juzgados de la calle Sullivan, del Poder Judicial de la #CDMX



Manifestantes lograron que la audiencia de hoy sobre el caso de Giovanna, fuera pospuesta para el vienes.



📹 | @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/nTAUwjMUZH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025

"¡La policía no me cuida, me cuida mis amigas!”

Con pancartas y consignas como "¡Justicia, justicia, justicia!”, la “manada” de Giovanna paralizó las calles aledañas al Poder Judicial. Su acción directa provocó que la audiencia fuera pospuesta para el próximo viernes a las 2 de la tarde.

Lejos de detenerse, los manifestantes han advertido que volverán a movilizarse ese día con la misma determinación, asegurando que intentarán impedir de nuevo la audiencia si no se les garantiza un proceso justo y un juez imparcial para Giovanna.