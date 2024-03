Cúpula de partidos se reparten el poder y nos roban: Ricardo B. Salinas Pliego

A lo largo de 30 años de Hechos, Javier Alatorre ha dado cuenta del paso de seis presidentes, uno de los temas que habló con Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, sobre la vida democrática del país y de la participación ciudadana en las jornadas electorales.

En la entrevista Ruptura Informativa, el presidente de Grupo Salinas criticó al sexenio de Felipe Calderón, pues consideró como errónea principalmente dos decisiones, una de ellas que afecta la vida democrática del país y que beneficia a la partidocracia.

“El segundo error fue esta reforma electoral que hizo en el 2007. Que es una verdadera venganza. Esta derivada del resentimiento que nos tiene hoy en esta partidocracia. Fue sólo Calderón, bueno, todos los gobiernícolas, los que estaban ahí juntos. Pero él fue el de la idea y Mouriño, Pablo Gómez, ahí estaba el líder número uno.

Reforma electoral roba a TV y radio: Salinas Pliego

Salinas Pliego explicó que la reforma del 2007 afectó principalmente a la radio y a la televisión y que se concentró el poder no en la ciudadanía, sino en los partidos.

“También hicieron este mamotreto horrendo que se llama el INE, que acabó con el IFE, que era una entidad ciudadana y ahora sí hicieron un este una sola cúpula de partidos donde se reparten el poder los partidos y donde además no hay que dejar de señalar nos roban a nosotros, a la televisión y a la radio. Nos roban nuestros tiempos”, contó.

El empresario explicó que esta reforma no solo afectó a las generaciones más antiguas, sino también a los jóvenes y a la ciudadanía en general porque obligan a consumir una cantidad de spots.

“Pero cuánto valen todos los spots que se robaron y que a nosotros no nos pagan. Que nos saquean nuestras pantallas y que usted, querido televidente se tiene que zumbar todos esos pinches spots porque estos cuates se robaron los tiempos y uno peor que el otro. Hay que decirlo, son unos rateros y eso lo hizo Calderón”, explicó.

Salinas pliego calificó como pernicioso que la radio y TV abierta transmitan estos spots: “no podemos negar el efecto que tiene esta avalancha continua de propaganda”.

Salinas Pliego considera que no votar ayuda al partido en el poder

En el marco del arranque de las campañas rumbo a las elecciones de 2024, el presidente de Grupo Salinas explicó que las personas deben de pensar en la incidencia que tiene el voto en las decisiones, pues considera que actualmente habría que votar por el menos peor.

“El futuro inmediato a partir de las elecciones, a partir de lo que tenemos en la clase política, que uno quisiera tener personajes mejores, pues sale a votar por lo menos peor”, explicó en la entrevista Ruptura Informativa.

El empresario indicó que la inacción de los ciudadanos ayuda al partido del poder, aunque consideró que el cambio radica en las personas.

“Si no sales a votar, entonces prácticamente estás votando a favor del partido en el poder y de Claudia Sheinbaum. Si sales a votar, entonces puedes tener esa opción o la otra. Pero hay que ser claros: la inacción ciudadana favorece al partido en el poder. Ahora, si me dices si gana Claudia, van a cambiar las cosas, pero no tanto. Volvemos a lo mismo, ese pensamiento mágico de que ya llegó otro gobernante y que ahora sí vamos a ir a la grande. Pues no es así. O sea que no cambiemos nosotros”, contó.